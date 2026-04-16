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促進多元族群理解　 移民署邀新住民體驗印度神話文化

▲▼ 甜蜜文化交流 移民署邀新住民走進印度神話世界 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

▲▼ 甜蜜文化交流 移民署邀新住民走進印度神話世界 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進多元族群間的相互理解與交流，內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站於日前舉辦新住民宣導活動。本次特別邀請來自馬來西亞的新住民賴麗敏擔任講師，分享神祕且迷人的印度神話故事與特色飲食，帶領現場新住民朋友展開一場跨越國界的文化交流饗宴。

講師賴麗敏分享，印度裔為馬來西亞三大主要族群之一，其獨特的文化已深度融入當地日常生活。在眾多印度神祇中，最具代表性的莫過於象徵智慧、財富與幸運的「象神」。賴麗敏生動地介紹道，象神非常喜愛甜點，尤其是外型如蓮花般純潔的「摩達（Modak）」，這道甜點被譽為象神的掌上明珠，象徵智慧與喜悅。

▲▼ 甜蜜文化交流 移民署邀新住民走進印度神話世界 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

此外，另一款色彩豔麗的甜點「萊杜（Laddu）」，則是以無數金黃豆珠匯聚而成，不僅是街頭常見的特色小吃，更是馬來西亞各族群間餽贈禮節的首選，寓意著繁華與福氣。

除了文化導覽，活動現場更安排了手作捏皂體驗。在賴麗敏的帶領下，新住民朋友們發揮創意，親手製作出「摩達」與「萊杜」造型的彩色手工皂。透過指尖的律動與神話故事的薰陶，參與者不僅深刻感受印度文化的魅力，也在輕鬆互動的氛圍中增進彼此情誼，現場歡笑聲不斷，氣氛溫馨。

▲▼ 甜蜜文化交流 移民署邀新住民走進印度神話世界 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站站主任黃艷薰表示，移民署長期致力於推動多元文化活動，期盼藉由這類分享，讓大眾在理解與尊重差異的基礎上，欣賞不同族群的文化之美。黃主任強調：「我們希望建立一個包容、共融的友善社會環境，協助新住民家庭在地扎根，強化凝聚力，一同在臺灣譜寫幸福的生活新篇章。」

▲▼ 甜蜜文化交流 移民署邀新住民走進印度神話世界 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

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