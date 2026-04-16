台籍漁船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤

▲基隆籍漁船「全漁6號」起火燃燒，船長失蹤。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

一艘基隆籍漁船於今(16)日凌晨發生火警！該船於12日從八斗子漁港出海，船上共有7名船員，包含6名菲律賓籍船員及台籍張姓船長，漁船在16日半夜行經彭佳嶼東北132浬時，傳出機艙起火，經3艘友船協助，6名船員被另一艘台灣漁船救起，但張姓船長仍下落不明，該漁船仍繼續燃燒中，詳細起火原因仍待進一步釐清。

據了解，該船載著6名菲律賓籍、1名台籍船長，於12日15時35分離開八斗子漁港，16日半夜3時許，有船員發現機艙起火，並於5時40分通報基隆漁會，6時50分救起6人，船長失蹤，日本艦艇於8時30分抵達救火，新北艦於9時10分接獲通知並出發前往該海域，預計在晚上20時抵達。案發海域共有3艘友船協助，張姓船長失蹤，漁船仍燃燒中。

海巡隊於清晨5時許獲報，指該漁船於釣魚臺東北方約77浬（日本搜救責任區內）不明原因失火，船上6名外籍船員已由附近作業的「全漁36」漁船即時救起，均無大礙，但仍有1名台籍張姓船長失聯。

海巡署立即啟動應變機制並調派北部地區機動海巡隊桃園艦緊急出勤，預計將於今日22時抵達事故現場投入搜救行動，並持續與現場「全漁36」漁船保持聯繫，掌握搜尋進度及周邊海域狀況。