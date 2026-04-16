印尼擬允「美軍飛越領空」喊卡？憂影響對中關係　機密信曝光

▲4月13日，美國與印尼宣布建立重大的國防合作夥伴關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述2名知情人士說法報導，美國政府一度提議印尼賦予美軍飛越印尼領空的「全面性許可」，但印尼外交部4月初致信警告國防部，此舉恐讓印尼捲入潛在的南海衝突。隨後，兩國雖於13日宣布達成國防合作夥伴關係，但未敲定這項「領空飛越許可」。

印尼外交部示警 擔憂危及國安

印尼外交部將這封信件標註為「緊急且機密」，內文呼籲國防部謹慎對待美國的提議，因為這將讓華府能夠利用印尼領海與領土最大化其監視與偵查能力，並且可能影響印尼與中國等其他區域戰略夥伴的關係。

信中直指，與美國達成協議將給予外界「印尼加入某種聯盟」的印象，不僅增加國安風險，甚至可能讓印尼成為區域衝突的潛在目標。

印尼外交部也提到，2024年1月至2025年4月，美國軍機曾在南海執行18次偵察任務，並且侵犯了印尼領海與領空，但雅加達發出的嚴正抗議，從未獲得華府正式回應。

▼雅加達擔憂捲入區域衝突。圖為中國在南海黃岩島巡弋的海警船。（圖／路透社）

夥伴關係未提飛越權 印尼國防部回應



印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）13日與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華府會面，雙方宣布建立重大的國防合作夥伴關係。

五角大廈在聲明中列舉了強化雙邊國防關係的多種方式，卻對「領空飛越許可」隻字未提。五角大廈未回應置評要求，但一名美國官員表示，聲明中未提及，並不意味著他們沒有私下討論這件事。

印尼國防部發言人希萊特（Rico Ricardo Sirait）則表示，領空飛越許可並非這次夥伴關係的主要合作項目，強調政府正謹慎審核美方提案，並根據國家主權與利益考量進行多次調整，「任何提議都不能被視為最終決定」。

▼印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（圖／路透）

美中之間取平衡 印尼生存之道



《路透社》指出，印尼是一個由1700多座島嶼組成的島國，位於南海南部入口處，該國採取不結盟政策，同時一直試圖在美中之間維持平衡。

舉例而言，印尼加入了美國總統川普推動的「和平委員會」（Board of Peace），並承諾為加薩維和部隊提供最多兵力，但總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）也與中國維持親密關係，2024年曾經訪問北京，去年底甚至在中國閱兵儀式上與普丁、金正恩同框。