美福特號航母「撤離戰區」返港！　大火燒毀百床位、200人傷　

▲全球最大航母福特號。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美伊戰爭進入第18天，美國官員17日證實，目前部署於紅海、參與對伊朗作戰任務的全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）艦上突發火警，造成近200名官兵受傷，預計將暫時撤離戰區，前往希臘港口進行維護。

艦上洗衣房竄火舌！近200人受傷、上百鋪位受損

根據《路透社》報導，美國匿名官員透露，福特號艦上的主洗衣房區域日前突然起火。雖然火勢在數小時後獲得控制，但仍造成約200名官兵因吸入濃煙受傷接受治療，其中一名官員表示，有一名官兵因傷勢較重，已緊急搭機離艦送醫。

據了解，這場火災波及了大約100個官兵住艙。《紐約時報》率先披露了艦上的受損細節，對此五角大廈尚未立即做出回應。美軍在火災發生初期曾對外強調，福特號的動力系統並未受損，航母仍維持完整的作戰能力。

部署長達9個月 航母官兵士氣、戰備引關注

身為美國最新、也是全球排水量最大的航母，福特號目前正部署於紅海。兩位官員指出，該艦預計將暫時停靠位於希臘克里特島（Crete）的蘇達灣（Souda Bay），但目前尚不清楚會在該地停留多久。

福特號至今已執行任務長達九個月，在轉往中東執行對伊朗任務前，曾先於加勒比海參與針對委內瑞拉的行動。由於部署時間過長，外界也開始質疑艦上逾5000名官兵的士氣，以及這艘戰艦的整體戰備狀態。

美軍開戰至今重擊7000目標 福特號戰力強大

美軍自2月28日對伊朗發動軍事行動以來，至今已打擊超過7000個目標。福特號艦上配備有精密的雷達系統，可精準管控空中交通與導航，並搭載包含F/A-18「超級大黃蜂」（F-18 Super Hornets）在內超過75架軍機。

此外，福特號編隊還包含提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「諾曼第號」（USS Normandy），以及多艘伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦，包括「哈德納號」（USS Thomas Hudner）、「拉梅奇號」（USS Ramage）、「卡尼號」（USS Carney）與「羅斯福號」（USS Roosevelt），具備強大的防空、反艦及反潛作戰能力。