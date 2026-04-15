被伊朗炸傷？美空軍KC-135R加油機「滿身補丁」飛抵英國

▲受損的美國空軍KC -135R加油機降落英國。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

一架美軍KC-135R空中加油機近日以「滿身補丁」的戰損狀態飛抵英國，引發軍事界關注。外媒與軍事專家分析指出，這架飛機機體佈滿臨時修補痕跡，可能是在中東部署期間遭受攻擊導致。

綜合外媒報導，這架編號59-1444的KC-135R空中加油機，近日被目擊降落在英國米爾登霍爾空軍基地（RAF Mildenhall），降落時機體多處貼有未塗裝金屬補丁，這種補丁是「戰場損傷修復」（Battle Damage Repair, BDR），主要目的是讓受損飛機維持基本飛行能力，能安全返回基地進行後續完整檢修。

報導指出59-1444先前部署於沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan Air Base），這座基地先前曾傳出遭到伊朗飛彈與無人機空襲，多架加油機可能受影響，甚至傳出有一架E-3G預警機損毀，但詳細情況官方尚未證實。

根據飛行追蹤網站資料顯示，59-1444在3月2日起曾長時間關閉應答機訊號，期間行蹤不明，直到4月10日訊號才重新出現。軍事專家分析，此舉符合執行敏感或高風險任務時的隱匿作法。