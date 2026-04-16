大甲媽遶境人潮+車潮雙爆！彰化交通管制、替代路線一次看

▲為因應大甲媽繞境，彰化縣警察局提前規劃大規模交通管制與疏導措施。（圖／彰化警方提供，下同）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

一年一度宗教盛事即將登場，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香於17日晚間11時起駕，展開為期9天8夜的遶境行程，預計18日上午進入彰化縣，沿途將吸引大量信眾與遊客湧入。因應人潮與車潮，彰化縣警察局已提前規劃大規模交通管制與疏導措施，提醒用路人提早改道，以免受阻。

警方指出，遶境隊伍預計4月18日上午11時從台1線大度橋進入彰化，當晚9時30分駐駕南瑤宮，隨後南下經西螺大橋進入雲林，前往奉天宮進香；回程則於4月23日凌晨由西螺大橋返回彰化，當晚駐駕奠安宮，24日晚間再至天后宮，最後返回鎮瀾宮安座。

由於遶境活動每年都吸引大批信眾隨行，加上慕名前來參香的民眾，警方預估沿線將出現大量人車潮，特別針對彰化市區及主要路段祭出多項交通管制。18日當天，包括彰化市中山路、金馬路、民生地下道等重要幹道，將分時段實施封閉或改道措施，並視現場人潮狀況機動調整，建議民眾避免進入市區核心路段。

此外，西螺大橋因施工期間僅開放鑾轎及信眾通行，車輛須改道行駛溪州大橋；回程期間，北斗鎮、員林市及彰化市區等地，也將配合駐駕及遶境行程，實施區域性封閉與彈性管制。

警方也規劃多處「調撥車道」措施，包含彰化市、永靖鄉、田尾鄉、埤頭鄉、大村鄉及花壇鄉等路段，將依現場狀況調整車道方向，以紓解車流壓力。

彰化縣警察局表示，媽祖遶境已是國際知名宗教文化活動，參與人數逐年攀升，為維持交通順暢與活動安全，屆時將動員警力全力投入交通疏導與秩序維護，同時透過警廣即時發布路況資訊。警方也呼籲用路人配合交通指揮，避免違規停車，尤其切勿併排停車，共同確保遶境活動順利圓滿。