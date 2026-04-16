大甲媽9天8夜遶境4／17起駕　台中警三層管制全面維護交通

▲大甲鎮瀾宮媽祖4月17日起展開9天8夜遶境，警方實施三層管制維護交通。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗白沙屯媽祖12日晚間起駕進香，大甲鎮瀾宮媽祖也將在17日晚上出發遶境，展開9天8夜遶境活動，雙媽相偕進香，將為海線帶來龐大人潮車潮，大甲和清水兩個分局早已準備就緒，提出三層交通管制，呼籲信眾多搭火車、公車，免去塞車之苦。

大甲警方在起駕日（4月17日16時至4月18日2時）和回鑾日（4月26日8時至24時），都設有三層交通管制，包括行人徒步區、禁止汽車進入區、道路封閉路段管制及調撥車道管制路段，若是自行開車，在「美人山舊營區」臨時停車場、大甲體育場臨時停車場、大甲火車站後方空地停車場等共有近千個汽車停車位。

警方建議多利用火車，在大甲火車站下車後，步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮，或是將車輛停在苑裡火車站、台中港、清水、沙鹿等再搭區間車，如果搭高鐵至台中站旅客，可在台鐵新烏日站轉乘區間車至大甲站，或轉乘公車93號至大甲。

清水分局表示，鑾轎預計4月18日凌晨0時許進入清水區，沿清水區、沙鹿區中山路往南，行經沙鹿區四平街、鎮南路、屏西路、向上路、沙田路後進入龍井區，呼籲用路人避開遶境路段。

警方強調「法律無假期」，將針對違規停車、未戴安全帽、非法改裝噪音車、酒後駕車等影響安全及安寧之行為，採取「即發現即取締」原則。另外，請民眾務必保管好隨身財物（包包揹胸前），勿將貴重物品留於車內，避免竊案發生，警方將以「順暢、安全、和諧」為目標，確保這場國際宗教盛事平安順利。