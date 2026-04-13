大甲媽祖遶境進香將至　崙子大橋新線迎香客

▲崙子大橋為重要交通節點，連結雲林與嘉義。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為改善崙子大橋橋寬不足，提升交通安全及提升防洪量能，斥資10.21億元推動縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程，開工至今歷經2年多，目前工程進度超前已過半，完成第一階段北上線(嘉義往雲林方向)新橋施作。

雲林縣長張麗善今（13）日宣布，崙子大橋北上線正式雙向通車，同時啟動第二階段南下線(雲林往嘉義方向)工程，迎接新的里程碑。張麗善縣長表示，崙子大橋橫跨北港溪，是串聯雲林與嘉義的重要橋梁，也是每年大甲媽前往新港奉天宮的必經橋梁，全長772公尺，興建迄今已逾40年，橋面寬度僅7公尺寬。

▲跨雲嘉兩縣崙子大橋今日舉辦北上線通車儀式順利圓滿 。（圖／記者游瓊華翻攝）

橋梁梁底低於北港溪的治理計畫高程，易造成淹水，我們將崙子大橋納入生活圈計畫，由中央與地方共同出資，雲林縣政府主辦改建，投入總經費達新台幣10.21億元，其中公路局補助4.74億元、水利署3.25億元、雲林縣政府自籌配合2億元、嘉義縣則配合用地取得及投入2,200萬元。



張麗善指出，崙子大橋改建工程從2023年12月動工至今已完成53%，今日舉辦北上線通車儀式順利圓滿，象徵著嘉義縣跟雲林縣搭起重要的友誼橋樑，也熱情迎接即將到來的大甲媽遶境進香香客。今日改道之後，開始施作南下線工程，約再需16個月的工期，希望在各方的努力下，能安全地如期如質完工，明年7月完成新橋竣工通車。

雲林縣交通工務局長汪令堯說明，崙子大橋改建由台灣世曦工程顧問股份有限公司辦理設計監造，義力營造有限公司承攬施工，結構形式為預力樑搭配箱型預力梁，為不影響用路人，工程規劃採二階段(半半施工方式)施工，第一階段施作北上線，俟北上線完工後，來往車輛改道至新橋後，再拆除舊有橋梁進行第二階段(南下線)工程，兩側橋梁共計18公尺寬，112年12月5日開工至今實際進度達53.57%，已完成北上線新橋施作。今日正式改道新橋，工程正式邁入第二階段。



汪令堯並表示，縣府積極打造完善的工程環境，本案也成立「縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程」採購廉政平臺，為第一件跨域整合工程單位、司法機關、審計單位及外部專家學者等的工程案件，共同參與每個階段，排除外部勢力的不當干預，提高社會大眾對政府重要施政的信心。

▲崙子大橋改建工程從2023年12月動工至今已完成53%。（圖／記者游瓊華翻攝）