大甲媽遶境倡善！　企業捐款破1200萬長守護失依兒童不間斷！　

▲愛心企業長期投入公益，持續捐助鎮瀾兒童家園，累計捐款已突破1200萬元。（豪神娛樂城提供，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026大甲媽遶境進香活動登場，豪神娛樂城持續投入公益行動，長期關注弱勢兒童照護議題，多年來持續支持「大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園」，捐助兒童生活、教育及成長所需資源，累計捐款金額已突破1200萬元。

適逢2026年大甲媽遶境以「善」為主題，豪神娛樂城也同步推出公益聯動活動，以實際行動延續媽祖慈悲護眾精神，守護更多需要幫助的孩子。

據了解，「鎮瀾兒童家園」由大甲鎮瀾宮於2008年成立，主要收容失依兒童，並提供生活照顧、課業輔導、才藝培育、心理諮商及醫療支持等服務，盼為孩子打造穩定、安全的成長環境。豪神娛樂城表示，企業長期投入公益，不只是物資與經費挹注，更希望透過穩定且持續的支持，陪伴孩子在人生路上獲得更多力量與希望。

▲「豪神好運籤」線上互動體驗結合傳統求籤文化與數位參與形式，增添遶境活動話題。

2026年大甲媽遶境進香活動，預計於4月17日晚間10時5分起駕，4月26日回鑾，將再度掀起全台宗教盛事熱潮。今年遶境主題定調為「善」，也讓慈悲、關懷與奉獻成為沿途最溫暖的主旋律。豪神娛樂城指出，盼藉由響應遶境盛事，將這股善的力量進一步擴散，號召更多人關注弱勢兒少議題。

配合活動檔期，豪神娛樂城自4月13日至5月3日推出「豪運歡樂券」遶境限定活動，結合互動遊戲與獎勵機制，並提撥部分活動收益轉作公益基金，持續回饋鎮瀾兒童家園，讓民眾在參與活動之餘，也能一同累積善念、投入公益。

▲配合大甲媽遶境推出「豪運歡樂券」限定活動，並提撥部分收益作為公益基金。

此外，自4月13日至27日也推出「豪神好運籤」線上互動體驗，透過數位方式結合台灣傳統求籤文化，讓參與者每日可至活動頁面抽取當日運勢籤，完成指定任務後，還有機會獲得iPhone 17、豪神媽祖黃金平安符（重0.5錢）及鎮瀾宮馬年錢母等好禮，增添活動話題與節慶氛圍。

豪神娛樂城強調，公益不是短期操作，而是長期承諾。未來也將持續關注弱勢兒童照護需求，結合更多社會資源，讓善意穩定延續。業者也呼籲社會大眾一起加入關懷行列，透過實際捐助與陪伴，把溫暖送進更多孩子的生命裡，讓希望不斷發芽。