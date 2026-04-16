英法聯推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會！美國未出席引關注

▲南韓總統李在明在青瓦台召開並主持國務會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

英國首相施凱爾與法國總統馬克宏將於17日共同主持視訊領袖峰會，聚焦恢復荷莫茲海峽航行自由，會議預計邀請70至80個國家與國際組織參與。對此，南韓青瓦台今（16）日透露，總統李在明正「積極考慮」與會。不過，美國將不出席此次領袖會議，引發外界關注領袖峰會實質能達成的效益。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台高層關係人士向現場記者指出，荷莫茲海峽的自由與安全航行涉及全球共同利益，對南韓國家利益同樣至關重要，因此正持續與立場相近國家加強合作，「正在積極檢討總統出席的可能性」。該人士強調，若李在明最終與會，韓方也可能發表相關立場與訊息，目前已著手準備。

李在明可能在會中針對能源供應鏈穩定、中東局勢，以及確保荷莫茲海峽航行自由的國際合作必要性等議題發聲。青瓦台評估，此次峰會不僅是外交層面的對話平台，也可能成為整合各國立場的重要契機。

這場視訊峰會預計於台灣時間17日晚間舉行，邀請對象涵蓋各國政府與國際組織，總數約70至80個。不過，目前尚未掌握日本與中國領導人是否出席的情況，仍存在不確定性。

然而，美國並未納入此次領袖會議。對此，青瓦台方面解釋，這並非刻意排除美國，而是因為美國被視為當前衝突的當事方之一，因此未被列入此次國際連線架構，但仍會在協調與合作層面維持溝通與共同行動。

此次峰會由馬克宏與施凱爾共同發起，主要目標是在戰事告一段落後，推動恢復荷莫茲海峽的航行自由與安全機制。外界普遍認為，這將是歐洲國家在中東安全與能源議題上，試圖主導國際秩序重建的重要一步。