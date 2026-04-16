開嗆擊沉美軍軍艦！　伊朗軍事顧問警告「川普休想扮警察」

▲伊朗最高領袖的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）15日強硬警告，若美國決定在荷莫茲海峽扮演「警察」，該國將以飛彈擊沉美軍艦艇。他還透露，自己並不贊同延長停火。

軍事顧問警告 美國別扮警察

CBS報導，雷扎伊接受伊朗國家電視台採訪時直言，「川普想成為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的警察，這真的是你的工作嗎？這是美軍這種強大部隊該做的事嗎？」

他身穿軍服受訪時強調，美軍船艦「將被我們的第一波飛彈擊沉，這對美軍而言構成巨大危險。它們絕對會暴露在我們的飛彈射程內，我們可以摧毀它們。」

▼荷莫茲海峽如今面臨美伊「雙封鎖」的局面。（圖／路透）



重量級軍事大咖 他不贊成停火

雷扎伊1981年至1997年曾任伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令，時間長達16年，是該國非常資深的軍事高層，並於上月被任命為最高領袖軍事顧問。

值得注意的是，雷扎伊還在訪談中透露，「我完全不贊成延長停火，這是我的個人看法。」不過，他未就此說明進一步細節。

美伊和談前景 停火延期渺茫

美伊2周停火預計4月22日到期，先前報導傳出雙方可能再延長停火以爭取談判時間，但白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）15日已經否認，稱華府並未提出相關要求。

巴基斯坦官員則於15日透露，美國與伊朗下周可能重返巴基斯坦，展開第二輪和平談判。白宮表示，新談判地點仍可能在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），因為巴基斯坦是戰爭的「唯一調解方」。

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