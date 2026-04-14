花55元爽中200萬！台南柳營7-11開出特獎　幸運兒買麵包飲料抱走大獎

▲台南柳營7-11宜翔門市開出統一發票特獎200萬元，幸運民眾僅花55元就中大獎，新營國稅局周分局長前往祝賀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

財政部南區國稅局新營分局指出，115年1-2月期統一發票已於3月25日開獎，台南市柳營區中山西路的7-11宜翔門市開出特獎200萬元，中獎民眾僅花費55元購買麵包及瓶裝飲料，就被幸運之神點名，一舉抱回高額獎金，讓日常消費瞬間變成人生驚喜。

新營分局表示，本期統一發票兌獎期間自115年4月6日起至7月6日止，提醒中獎民眾務必把握期限，儘速至指定代發獎金單位領獎，以免與財神擦身而過，讓難得的小確幸成為過路財神。

此外，國稅局也呼籲民眾多加利用載具儲存雲端發票，不僅可避免發票遺失，還能同時參加「雲端發票專屬獎」，提高中獎機會。該專屬獎項包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，中獎機率大幅提升，下一位幸運得主或許就是自己。

新營分局進一步說明，使用載具儲存發票，只要完成領獎帳戶設定，中獎獎金即可自動匯入帳戶，不僅省時便利，還能節省千分之四印花稅，兼顧環保與效率，是現代消費的聰明選擇。