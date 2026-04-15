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萊爾富變身「台版LAWSON」？日系神級茶飲才39元　網驚：慢了剩空櫃

▲萊爾富門市近期因引進多款日本熱銷飲品，吸引大量消費者前往「掃貨」，貨架常出現供不應求的場面。（翻攝自臉書/Tigerdog老虎狗）

▲萊爾富門市近期因引進多款日本熱銷飲品，吸引大量消費者前往「掃貨」，貨架常出現供不應求的場面。（翻攝自臉書／Tigerdog老虎狗﻿）

圖文／鏡週刊

萊爾富大進化！獨家引進日本爆紅茶飲「整櫃被掃空」 。台灣超商競爭進入白熱化，萊爾富近期憑藉「差異化」策略成功翻身！不少消費者發現，萊爾富門市近期出現大規模搶購潮，許多熱門貨架甚至被「清空」，引發社群平台高度熱議。有網友在Threads發起「萊爾富現在有什麼好買？」的討論，瞬間引來大批內行人分享口袋名單，更有不少人直呼，現在走進萊爾富就像踏進日本的LAWSON，質感與豐富度令人驚艷。

萊爾富伊右衛門茶飲為何爆紅？　39元超狂定價讓網友瘋喊：整排掃貨

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在眾多推薦品項中，聲量最高、買氣最旺的莫過於日本知名品牌「伊右衛門」系列茶飲。萊爾富引進包括濃口綠茶、焙茶、玄米茶以及茉莉花茶等多款經典口味，且600ml大容量僅定價39元，極高CP值直接擊中消費者心坎。

知名部落客「老虎狗」也分享自身親身經歷，原本想前往門市補貨，卻發現架上早已空空如也。老虎狗感嘆：「39元真的太有殺傷力，免飛日本就能喝到，難怪大家都是一瓶接一瓶搬走。」網友紛紛留言認證：「踩雷機率真的很低」「看到架上有貨真的要趕快拿」。

萊爾富必買推薦清單有哪些？ 日韓零食、手作甜點成回訪關鍵

除了最具話題性的茶飲，萊爾富近期也積極強化日韓特色商品，成功鎖定追求新奇感的族群。店內目前提供的熱門品項包含：

● 日系甜點： 抹茶焙茶三明治、手作質感點心。
● 特色零食： 韓國地瓜脆片、海苔飯捲。
● 風味飲品： 蜂蜜美式咖啡、現打感果昔。

網友分析，萊爾富過去在超商市場中定位較不鮮明，但近期主打「日韓特色商品差異化」經營，在產品豐富度與新奇感上顯著提升，成功在競爭激烈的市場中殺出一條新血路，不僅帶動回訪率，也讓萊爾富在社群上的聲量創下新高。


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