政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

▲▼蘇巧慧出席紀錄片《牽阮的手》放映活動。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

▲蘇巧慧出席紀錄片《牽阮的手》放映活動。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長李四川表態參選新北市長後，被踢爆其胞弟李賜福主導小琉球環保恐嚇犯罪集團、威脅清運業者、且公司就位於李四川申報土地。同樣有志參選新北市長的民眾黨主席黃國昌則喊話，「選舉不該朝候選人家人潑髒水」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（28日）表示，她也是看新聞才知，社會痛惡這樣的恐嚇行為，希望司法嚴加查辦。蘇也強調，她是最早宣布有意願服務新北的人，已接受市民檢驗超過500天，未來會持續跑基層，讓更多選民認識她的風格。

蘇巧慧今日下午赴二二八國家紀念館出席紀錄片《牽阮的手》放映活動。蘇表示，選前大概剩下273天，她一直以來的節奏就是勤跑地方，所以過年前還有過年期間，走遍了30多個市場、30多間宮廟，希望能夠讓更多人認識蘇巧慧的態度，同時也推出政績影片「會做事、事做對」，還有未來的福利政見。這些過去的成績、未來的願景，都是希望大家能夠從這些面向，來認識我這位候選人的風格。

關於李四川胞弟是恐嚇流氓一事，蘇巧慧表示，大家可以看的出來，整起事件是因為檢察官主動偵辦、法院收押、檢察官具體求刑，她和團隊都是從看了新聞以後，才知道這樣的事件。所有社會上的人，尤其是屏東鄉親，對於這樣環保流氓的事件，造成地方環境的損害和污染，其實真的都是非常深惡痛絕。

蘇巧慧提到，尤其是屏東鄉親，經歷了伍澤元、鄭太吉，這樣暴力威脅民眾的事件之後，對於候選人及其家族的品德操守，更是有嚴格的標準和要求，所以我想，社會痛惡這樣的行為，希望司法嚴加查辦，我的態度也和社會各界一樣。

對於民眾黨主席黃國昌批評，選舉不要用潑髒水的方式。蘇巧慧回應，大家可以去檢視，她是最早、最認真開始向市民報告，我有意願、希望服務新北市民的候選人，已經站在市民面前、接受大家的檢驗超過500天。在這過程當中，除了勤跑基層，推出的政績、政見，每一項都是符合她向大家表示的「我就是一個溫暖、創新、會做事的候選人」，未來的270天也會用這樣的態度，爭取更多人認同。

對於鄭麗文批評，228淪為廉價的政治鬥爭工具。蘇巧慧回應，228對於台灣來說，是非常非常多人記憶非常傷痛的一天，整個228所造成的苦難，不是只有2月28日這一天，它代表的是威權政府對人權的傷害、對民主法治的傷害，一段慘痛的歷史。

蘇巧慧指出，尤其是在今年，有更多的人願意出來正視這段歷史，用不同的方法揭開過去的歷史故事也好，或者是用新的方式來表彰、擴大，讓228在台灣的座標，刻印、留存在什麼樣的位置，留存在什麼樣的記憶裡，這是好的事情。228不是針對某個政黨，也不是要撕裂、造成傷痛，紀念228是為了知道歷史的真相，才能夠定標我們的位置，進而促進台灣共好的未來，這才是我們希望的228。

02/26 全台詐欺最新數據

捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重

新北市長李四川蘇巧慧黃國昌228紀念流氓國民黨民眾黨2026大選

