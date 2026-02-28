　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

▲▼二二八事件79周年。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲二二八事件79周年。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

今（28日）天是二二八事件79週年，外交部長林佳龍表示，往事並不如煙，歷史不會隨時間流逝而沉默，會以不同形式，在不同世代心中回響。1947年的二二八事件，以及隨後的軍事鎮壓與清鄉行動，接續於1949年開始長達38年的戒嚴與白色恐怖，成為台灣歷史難以抹滅的傷痕。那段歲月深刻改變台灣社會，也影響了一代又一代生活在這片土地上的人民。

林佳龍指出，影視作品往往是社會大眾認識歷史與形塑記憶的重要入口。從經典電影《悲情城市》、《天馬茶房》、《超級大國民》，到近年的《返校》、《流麻溝十五號》，乃至近期描繪白色恐怖氛圍的《大濛》，都讓二二八與白色恐怖的歷史再次被看見與討論。這些作品喚起世代之間的對話，也幫助新一代台灣人更貼近那段發生在這片土地上的血淚與創傷，使歷史不再只是課本上的名詞，而是有溫度、有情感的生命故事。

然而，也有其他作品雖取材自真實歷史事件，卻因詮釋者的立場、角色內容未經當事人或家屬授權，甚至在敘事上模糊責任、誤導史實，為真正加害者卸責，而引發爭議。林佳龍直言，這提醒我們，歷史從不只是「發生過什麼」，更關乎「如何被詮釋、如何被述說」。而詮釋的角度，將深刻影響我們如何記憶、理解「我們從何處來？我們是誰？」

林佳龍表示，歷史上的二二八有著苦痛與悲情。79年前的二二八事件中，醫師、畫家、學者、政治家、法官、檢察官與許多台籍社會菁英和無辜民眾遭逮捕、失蹤或喪命。關心平等、自由、國家與社會未來的人，在獨裁威權體制下被視為威脅。其後長期的政治禁忌與社會沉默，使冷漠和恐懼滲入日常。

林佳龍直言，46年前的2月28日，發生於美麗島事件審判期間的「林宅血案」，至今仍未釐清真相，威權的陰影反覆提醒我們「民主從來不是理所當然」。

林佳龍指出，歷史上的二二八也有希望與團結。2004年的2月28日，數百萬台灣人民以「牽手護台灣」人鏈行動，從北到南連結彼此，其靈感來自1989年愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛人民以雙手連結自由的長城串起「波羅的海之路」，向世界宣示追求自主與尊嚴的決心。

林佳龍表示，時空環境推移，台灣與國際民主夥伴仍然共享那份無懼威權、堅持由人民決定自身命運的信念與勇氣。他身為外交部長，在接待國際訪賓時，常分享台灣民主轉型的經驗，這段歷史記憶不僅屬於台灣內部政治，更是所有尊重人權、追求正義與捍衛自由者共通的語言。

對於民主轉型，林佳龍也提到，今年也是台灣總統直選30週年，象徵台灣人民作為國家主體，以民主程序賦予政府政治正當性、確立國家權力的產生和行使具備民意依歸的歷史轉折，也讓台灣破除威權走向新生的國家。在跨越威權30年後，試圖併吞台灣的外部威脅仍然存在、不同課題也持續挑戰著台灣的民主社會。

林佳龍強調，民主社會本就能容納不同的歷史記憶與詮釋視角，但不能放棄的是「台灣是台灣人的台灣」。唯有台灣人民，才有權利以民主方式共同決定自己的方向與未來，一起回答「我們何去何從」這道屬於世代台灣人的習題。

