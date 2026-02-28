快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

▲藝人李千娜（中）。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

李千娜參與改編自「林宅血案」電影《世紀血案》，一句「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」惹議。她事後坦言，後來才知劇組「沒有取得家屬授權」。李千娜27日再發出聲明對製作方提出刑事告訴，並要求全數刪除她的演出畫面，同時將全數片酬捐給林義雄所創的慈林基金會。慈林教育基金會今（28日）聲明，對李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，感到欽佩，而李小姐的捐贈，本會必須婉拒，期待李千娜小姐以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知台灣歷史真相。

李千娜昨透過律師函和聲明指出，當初在簽訂演員聘用合約時，製作方「白紙黑字」明確保證已經取得合法授權。沒想到直到殺青酒臨時記者會結束後，才發現劇組根本是「先斬後奏」，在未獲授權的情況下就硬拍，令她很痛心，所有演員與工作人員都是在相信劇組的基礎下參與，如今真相大白，讓她深感可能無意間對林家血案倖存者與家屬造成了難以抹滅的二次傷害。

李千娜坦言，深刻檢視並反省自身的言行，未來將全力配合司法調查。為了彌補無意間造成的傷害，她已將《世紀血案》的「全額片酬」捐贈給由林義雄創辦的慈林基金會，期盼能用實際行動表達歉意，未來也會繼續為社會帶來正向影響。

對於李千娜作法，慈林教育基金會聲明表示，本會的宗旨是豐富台灣人心靈、促進台灣社會的和諧與團結。和諧和團結的基礎，是對真相的理解和反省。「世紀血案」電影的攝製顯示，台灣社會對真相的認知非但不足，而且嚴重扭曲。

基金會指出，李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，本會同仁咸感安慰與欽佩。李小姐願意以演出酬勞，捐贈本會的真誠善意，本會目前則必須婉拒。

基金會表示，本會同仁期待李千娜小姐，除了在適當時機參與本會的活動，能以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知及反省台灣歷史真相，讓每一位台灣的幼童都能快樂地長大，讓我們共同的家園不再是流血之地。