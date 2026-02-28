　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李千娜捐出林宅血案片酬　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人認識歷史

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）

▲藝人李千娜（中）。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

李千娜參與改編自「林宅血案」電影《世紀血案》，一句「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」惹議。她事後坦言，後來才知劇組「沒有取得家屬授權」。李千娜27日再發出聲明對製作方提出刑事告訴，並要求全數刪除她的演出畫面，同時將全數片酬捐給林義雄所創的慈林基金會。慈林教育基金會今（28日）聲明，對李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，感到欽佩，而李小姐的捐贈，本會必須婉拒，期待李千娜小姐以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知台灣歷史真相。

李千娜昨透過律師函和聲明指出，當初在簽訂演員聘用合約時，製作方「白紙黑字」明確保證已經取得合法授權。沒想到直到殺青酒臨時記者會結束後，才發現劇組根本是「先斬後奏」，在未獲授權的情況下就硬拍，令她很痛心，所有演員與工作人員都是在相信劇組的基礎下參與，如今真相大白，讓她深感可能無意間對林家血案倖存者與家屬造成了難以抹滅的二次傷害。

李千娜坦言，深刻檢視並反省自身的言行，未來將全力配合司法調查。為了彌補無意間造成的傷害，她已將《世紀血案》的「全額片酬」捐贈給由林義雄創辦的慈林基金會，期盼能用實際行動表達歉意，未來也會繼續為社會帶來正向影響。

對於李千娜作法，慈林教育基金會聲明表示，本會的宗旨是豐富台灣人心靈、促進台灣社會的和諧與團結。和諧和團結的基礎，是對真相的理解和反省。「世紀血案」電影的攝製顯示，台灣社會對真相的認知非但不足，而且嚴重扭曲。

基金會指出，李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，本會同仁咸感安慰與欽佩。李小姐願意以演出酬勞，捐贈本會的真誠善意，本會目前則必須婉拒。

基金會表示，本會同仁期待李千娜小姐，除了在適當時機參與本會的活動，能以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知及反省台灣歷史真相，讓每一位台灣的幼童都能快樂地長大，讓我們共同的家園不再是流血之地。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！
台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」
怕惹火習近平！　白宮下令暫時擱置「4200億對台軍售」
中華隊搭華航包機直飛！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位
新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯
有人溺水！多名衝浪客「衝浪板救人」　送醫仍不治
快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕
人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

劉世芳外甥遭爆賺紅錢　羅智強質疑：國安遇到紅阿姨就轉彎？

快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

吳宗憲出線選宜蘭　陳琬惠「藍白整合原則不變」：共識是拿下縣長這局

赴義光教會追思　蕭美琴：守護台灣不要再受到黑暗的傷害

林宅血案46週年　義光教會湧入百位民眾追思、蕭美琴一身黑衣出席

吳宗憲勝出國民黨宜蘭縣長人選　將拜會陳琬惠盼藍白合

紀念228事件「不是翻舊帳」　高嘉瑜：誠實面對歷史台灣才能和解

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

劉世芳外甥遭爆賺紅錢　羅智強質疑：國安遇到紅阿姨就轉彎？

快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

吳宗憲出線選宜蘭　陳琬惠「藍白整合原則不變」：共識是拿下縣長這局

赴義光教會追思　蕭美琴：守護台灣不要再受到黑暗的傷害

林宅血案46週年　義光教會湧入百位民眾追思、蕭美琴一身黑衣出席

吳宗憲勝出國民黨宜蘭縣長人選　將拜會陳琬惠盼藍白合

紀念228事件「不是翻舊帳」　高嘉瑜：誠實面對歷史台灣才能和解

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

生涯平均12分猛將竟「失業」　安東尼轉戰太陽一場未打遭釋出

倒數三天劉寶傑進棚備戰　黃世聰：他還是很嗆辣

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

郭郁政掛帥、朱育賢扛四棒 味全龍戰火腿先發出爐

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

陳珮騏228發聲：被要求不發政治文！　「不碰政治不代表比較清流」

時裝周／李鐘碩貴公子穿搭飛米蘭看秀！Ferragamo編織包成全身亮點

辱罵借廁所民眾　陸地方政府認錯

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

15道南洋料理無限續點「每人880元」　高雄洲際好客餐廳推吃到飽

【一片漆黑】高雄義享天地大停電！　5樓飄燒焦味...民眾嚇壞急撤離

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

時隔一年再戰一日北高　柯文哲笑稱「怕怕的」

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

劉世芳外甥遭指賺紅錢　黃國昌：兩岸人民工作投資常見

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

陳佩琪臉書帳號復活　粉絲狂刷加油

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

李四川捲胞弟環保蟑螂爭議　黃國昌：選舉潑髒水行為要檢討

遭爆外甥在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

更多熱門

相關新聞

赴義光教會追思　蕭美琴：守護台灣不要再受到黑暗的傷害

赴義光教會追思　蕭美琴：守護台灣不要再受到黑暗的傷害

電影《世紀血案》爆發爭議，更未取得家屬同意，讓發生在1980年的林宅血案再度受到討論，副總統蕭美琴今（28日）出席義光教會追思活動，蕭致詞時表示，今天追思提醒我們這些後人的責任，其中一步就是讓更多人了解並認識自己的歷史，國安局已經把所有檔案交給國發會，過程中有很多傷痕跟痛苦，也有很多人覺醒，面對歷史、面對未來，都要更珍惜這塊土地，守護這條以血淚鋪出來的民主道路，願上帝賜福、守護台灣，不要再受到黑暗的傷害。

林宅血案46週年　義光教會湧入百位民眾追思、蕭美琴一身黑衣出席

林宅血案46週年　義光教會湧入百位民眾追思、蕭美琴一身黑衣出席

吳宗憲勝出國民黨宜蘭縣長人選　將拜會陳琬惠盼藍白合

吳宗憲勝出國民黨宜蘭縣長人選　將拜會陳琬惠盼藍白合

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

關鍵字：

李千娜世紀血案慈林基金會授權爭議台灣歷史林義雄國民黨

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面