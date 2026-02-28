　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

▲▼台中市長盧秀燕（左5）與藍委羅廷瑋（左6）出席228和平紀念追思會。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

▲台中市長盧秀燕（左5）與藍委羅廷瑋（左6）出席228和平紀念追思會。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅廷瑋今（28日）出席台中市228和平紀念追思會，他於臉書發文表示，228是一段權力失去節制的歷史，我們這一代沒有經歷當年的恐懼，但正因如此，更不能對權力失衡視而不見，他警惕，無論誰執政，都應謹記，權力需要被監督，行使權力時亦要保持謙卑，才是對228最深刻的回應。

羅廷瑋指出，228是台灣歷史裡沉重的一頁，那是一段權力失去節制、社會失去信任的時刻，而付出代價的，往往最無辜的民眾，許多家庭的傷痛，跨越了幾十年，直到今天仍然存在。

羅廷瑋說，我們這一代沒有經歷當年的恐懼，但正因如此，更不能對權力失衡視而不見。他強調，不論執政或在野，不論顏色或立場，權力一旦失去節制，民主就會出現裂痕。

此外，羅廷瑋點出，台灣從威權走到民主的過程，其實走得並不容易，這份自由，從來就不是天上掉下來的禮物，而是歷史在痛苦中，一步一步換來的結果。

羅廷瑋說明，如果我們珍惜這份得來不易的自由，就更應該讓記憶成為橋樑，而不是一道牆，他認為，記住，不是為了延續對立。追思，也不是為了製造新的傷口。

羅廷瑋進一步說明，真正的紀念，是讓歷史成為警醒，讓我們能在此刻，做出更成熟的選擇，今天我們追思，是為了讓明天的台灣，更加理性，也更加團結。

最後，羅廷瑋警惕，無論誰執政，都應謹記，權力需要被監督，行使權力時亦要保持謙卑，讓台灣的民主，因為這些歷史記憶而更加穩定，也更加成熟，才是對228最深刻的回應。

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

