重返挑戰一日北高！柯文哲戴電子腳鐐畫面曝　顯眼自嘲「綁鉛袋」

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

今（28）日適逢二二八紀念日，台灣民眾黨舉辦「一日北高380鐵馬行」活動，創黨主席柯文哲與主席黃國昌一路騎腳踏車南下，傍晚於伸港寶天宮合體，現場湧入約500位熱情支持者迎接，氣氛相當熱烈，更有幹部激動抱著柯文哲哽咽落淚，直呼「好久沒看到他了」。不過，柯文哲腳上的電子腳鐐也相當顯眼。

▲柯文哲左腳戴著電子腳鐐參與騎鐵馬活動。（圖／民眾黨提供，下同）



面對彰化鄉親的熱情歡迎，柯文哲僅簡單表示「加油」，並指出整體騎乘狀況良好，「不會很累」。針對外界關心的彰化選戰布局，他則回應「全力以赴」。至於彰化縣長藍白合作議題，柯文哲未多作說明，僅表示：「總要先有人選吧」。

而全程參與騎乘的黃國昌，則因長途騎行腳部略感不適。被問及彰化藍白合相關問題時，他笑稱：「老大（柯文哲）比我有空，可以問老大。」

▲柯文哲穿著短褲，左腳的電子腳鐐相當顯眼。（圖／民眾提供）



不過，日前柯文哲在民眾黨YouTube頻道上直言，如今受到年齡限制，像往年一樣騎完全程有困難，還提到現在左腳還綁著一個「鉛袋」，也就是電子腳鐐，表現恐怕要打七折。而今天的活動上，柯文哲穿著短褲，大方露出電子腳鐐，也成為本次活動焦點之一。

▲▼台灣民眾黨舉辦「一日北高380鐵馬行」活動。（圖／民眾黨提供，下同）