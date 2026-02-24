曝昨晚與李四川通話　韓國瑜：計程車司機捐400元給他選新北市長

▲韓國瑜24日在立法院新春團拜時致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（24日）開議並舉辦新春團拜，立法院長韓國瑜表示，希望新的一年，朝野間有衝突，最後都和氣達成共識。韓國瑜也分享，他昨天跟台北副市長李四川聊天，李坐計程車拿400元給司機說不用找錢，結果對方回「這400塊我捐給你，希望你參選新北市長，好好為我們人民打拼」，而這個小故事讓他感動萬分，認為每位受中華文化長大的人，心中永遠住著包青天，都希望政治人物能夠幫助好人、懲罰壞人，讓國家社會、讓小老百姓過更好的日子。

立法院24日早上9時舉辦「115年新春團拜」，韓國瑜、副院長江啟臣、秘書長周萬來、朝野黨團三長及眾多立委出席，向立法院職員拜晚年。韓國瑜表示，每年過年跟過生日一樣總是會許願，很多生日許的願不見得會達成，但第二年過生日一定繼續許願，過年也是一樣；去年所期待的朝野一團和氣，每個委員都笑瞇瞇地共商國事，結果還是吵成一團，「我們不知道會不會達成，但今年還是要許願」，希望新的一年，每位立委一心一意為人民打拚、為國家進步努力，朝野間有衝突，最後都和和氣氣達成共識。

韓國瑜說，今天立法院坐在這裡的人每個都笑瞇瞇的，都很和藹可親，而且看到民進黨團總召柯建銘慈眉善目，「我心中最開心，以前都在罵我」，國民黨團總召傅崐萁今天看起來笑瞇瞇的，民眾黨團總召陳清龍大概還不習慣，慢慢會習慣。

韓國瑜表示，立法院的攻防、衝突、殺伐從來沒有停止過，但是他始終堅信人性有溫暖、善良、光明的一面；過去一整年，立法院同仁怎麼熬過來的？全年無休，立法院變成7-11，創憲政史上紀錄，但大家咬緊牙關都熬過來了，他期盼馬年一定會有更好的成績，因為太多人的期待都在立法院，「所以新的一年我們自己知道，砥礪自己，我們知道我們身上肩負太多人的責任」。

接著，韓國瑜說，他分享一個小故事，人民怎麼看政治人物；昨天晚上他跟李四川聊天，過年時李四川坐計程車去拜訪長輩，計程車跳表305元，「他是副市長，他不好意思」，拿400元說不用找，並祝新年快樂，結果計程車司機看著他說：「李副市長，川伯，不是很有錢，這400塊我捐給你，希望你參選新北市長，好好為我們人民打拼。」這個小故事讓他感動萬分，就是一個小市民怎麼看待政治人物，所以受中華文化長大的人，心中永遠住著一個人，就是包青天，都希望政治人物能夠幫助好人、懲罰壞人，讓國家社會、讓小老百姓過更好的日子。

最後韓國瑜向立委們喊話，希望他們想想看肩負了多少人的期待，所以希望新的會期，大家一定會有衝突，但是希望妥協之後，國家能夠進步，而不是為衝突而繼續衝突下去，沒完沒了，而是達成共識，讓國家點點滴滴往前進。尤其現在國際情勢這麼的複雜，內外壓力都很大，一定要在可能團結的時候，大家團結起來，讓立法院進步、讓中華民國進步、讓台灣人可以享受到更美好的生活，這是他新年及很多立委、立法院同仁共同期待的。