3項武器發價書期限至3/15　顧立雄盼立院先授權國防部與美簽署

記者蘇靖宸／台北報導

1.25兆國防特別預算卡關，針對美對我M109A7自走砲等3項軍購案的發價書簽署期限至3月15日止，國防部長顧立雄今（24日）表示，要在3月15日以前獲賦預算，作業上應該來不及，希望外交國防委員能夠授權國防部跟美方簽署這3項發價書。至於國民黨團總召傅崐萁曾說通過的軍購特別條例不會是行政院版本，顧立雄說，國防預算是不分朝野，大家理性思考來加以面對，不要說一定不要怎麼樣，這都還沒有經過任何討論，「我只能說是一個欠缺理性的說法」。

國防部本月初指出，美方現已向我提供的M109A7自走砲、拖式飛彈續購，以及標槍反甲飛彈續購等3項軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。而立法院長韓國瑜與副院長江啟臣日前發布共同聲明，將積極與各黨團溝通、協調，把國防特別預算相關議案將列為最優先審議法案。

顧立雄24日上午到立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前受訪。對於上述3項軍購案延宕對我方戰力的影響，顧立雄指出，國防部的立場還是希望能夠如期地簽署發價書，所以他的想法是說，現在立法院開議，行政院版本能盡速付委，但更重要的是，要獲賦預算在3月15日以前，應該在作業上是來不及，不過國防部希望，「因為要條例通過才編成預算」，在預算編制通過前，是不是外交國防委員能夠授權國防部跟美方簽署發價書，「就這三個案的發價書」，立法院的同意授權，他認為就不至於延誤，「不至於發生我們所需要的防衛建構，因為發價書的簽署受到延宕，而必須要重新再啟動」。

記者詢問，怎麼看民眾黨與國民黨都自提版本，鄭麗文特別強調，國民黨會主導軍購特別條例，也表示說未來會跟美方來溝通？顧立雄回應，他並不是很理解鄭麗文說要跟美方溝通軍購案事項，因為事實上，國防部一年多以來跟美方的行政部門，透過嚴謹態度來審慎地檢視我方需要建構的防衛作戰能力，然後進行籌獲、購置，都是經過嚴謹的分析。

顧立雄說，可以看到美方，不管是從白宮、國務院、五角大廈等，都一再地肯定編列1.25兆的國防特別預算，大家都同意對我方的防衛作戰能力的提升有相當助益，所以他還是希望以行政院版的規劃，作為審議條例或者是審議預算時候的思考方向。

由於國民黨團總召傅崐萁曾說通過的軍購特別條例不會是行政院版本，記者也詢問，如果到時通過的是在野版本，國防部如何因應？顧立雄表示，「我想我們都不需要預設立場」，重點是在於，大家都要以理性嚴謹的態度來面對敵情威脅下，我方需要的防衛戰力建構。

顧立雄說，國防預算是不分朝野，大家理性思考來加以面對，不要說一定不要怎麼樣，這都還沒有經過任何討論，他認為這樣的講法對國防的能力建構是，「我只能說是一個欠缺理性的說法」。