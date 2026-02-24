朝野把軍購條例列「最優先法案」　卓揆歡迎、當面向韓國瑜請託3法案

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期今（24日）開議，行政院長卓榮泰赴國會報告並備詢，會前也接受媒體聯訪，對於朝野爭執不休的國防特別條例如今被各黨列為優先法案，卓榮泰表示，主導國家安全應該交由專業的國防部、軍方、行政院，但新春之後能共同跨出這一步非常重要。至於昨日總統茶敘，是否有當面向立法院長韓國瑜提出訴求？卓回應，當然，包含院版財劃法、總預算、國防特別條例，都攸關人民福祉，還有其他人事案、同意權都希望立法院盡速排入議程。

軍購特別條例上會期頻頻卡關，而在美方多次表態後，各黨團均列為優先法案，但國民黨仍質疑行政院版是黑箱。對此，卓榮泰表示，新春之後能共同跨出這一步非常重要，不論跨大步、小步都非常歡迎，但主導國家安全應該交由專業的國防部、軍方、行政院，縝密提出國家的需求也會因應購買武器各種承諾，不宜由在野黨主導。

卓榮泰強調，但還是歡迎共同跨出這一步，無論大家提出多少方案，應該審慎看國家安全需求之所要，如果能夠獲得先進、充沛、基於自主國防安全裝備，加上發展國防產業所需，都會一併納入，未來會在國防工業、國防自主、國家安全上三頭並進。

至於總預算、國防預算卡關，昨天茶敘是否有當面向立法院長韓國瑜表達訴求？卓榮泰回應，當然，這是行政立法兩院最重要的，也是多數國人所關切。

卓榮泰透露，自己昨天提出財劃法政院版如果能夠付委審議後，讓各縣市更均衡發展，會讓經濟財務更安全，如果總預算也能夠趕緊審議通過，中央地方建設、人民福利、國家發展能夠按部就班執行，是整體社會安全。

卓強調，強化國防特別條例跟預算能夠趕緊通過，這是基於國家安全，基於經濟安全、社會安全、國家安全，都以上述三項法案為主，當然還有其他人事案、同意權也希望立法院盡速排入議程。