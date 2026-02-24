　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌：以我能力要過優渥日子不難　但很多人的託付是不放棄的理由

記者郭運興／台北報導

已宣布投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌23日被問到「若是李四川出線，會不排除加入李四川的團隊」？黃國昌表示，「當然啦」，但還是要尊重當事人意見。未料卻遭解讀是「準備退選」。對此，黃國昌在直播表示，自己心裡滿難過的，但在這個位子沒有悲觀的權力，「老實跟大家講，以我黃國昌的能力，我要過很優渥、舒服的日子，真的一點都不難，但是好不容易聚集了這股力量，讓很多人相信我們，就要扛起這個擔子，這份託付是我們絕對不能夠放棄的理由」。

黃國昌於直播談到遭抹黑準備退選一事，他表示，自己真的沒有想到這已經是全程網路直播的節目，還可以被媒體做假新聞，同仁傳新聞截圖問時，自己看了心裡滿難過的，從年輕時一直希望在台灣爭取民主法治、民主自由，結果沒有想到到2026年的今天還在處理這種低階問題。

黃國昌表示，自己心裡面感慨非常多，但是現在在這個位子上完全沒有悲觀的權力也沒有放棄的權力，如果悲觀、放棄，那台灣怎麼辦？對他們有期待的人未來怎麼辦？

黃國昌說，「我老實跟大家講，以我黃國昌的能力，我要過很優渥、舒服的日子，真的一點都不難，但是我們好不容易聚集了這股力量，讓很多人相信我們、對我們有期待、把希望放在我們身上，我們就要扛起這個擔子、對得起那些把希望放在我們身上、藉由我們所聚集的這股力量一起為台灣努力的人，這份託付是我們絕對不能夠放棄的理由」。

黃國昌說，雖然有很多困難、很多的挑戰，但自己請大家相信會持續在工作崗位上發揮創意，盡可能去突破限制，其中有一個重要的限制，怎麼樣去爭取年長者支持，自己一開始希望的沒有很多，先認識黃國昌是個溫暖富有人性的人，而不是民進黨所控制的媒體描繪的負面標籤，一天到晚這樣洗，自己真的很累，但會想辦法突破，在支持者之外能夠影響更多的人，尤其是年紀比較長的長輩。

▼民眾黨主席黃國昌。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

▲▼民眾黨主席黃國昌。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別預算條例將付委
快訊／台股飆漲近900點！台積電再創新高
光通訊太旺！5檔齊刷漲停　「飆太凶延長處置」仍創高
快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選
快訊／1張千萬發票沒人領！3／5到期　財政部急尋
台灣專屬豁免沒了　27項輸美無零關稅
川普關稅退回原點　外媒曝：台日韓「砸千億」慘淪冤大頭
快訊／台股暴漲！台積電刷新天價　
一大群小虎鯨集體擱淺屏東！　多隻死亡
鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

朝野把軍購條例列「最優先法案」　卓揆歡迎、當面向韓國瑜請託3法案

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

黃國昌：以我能力要過優渥日子不難　但很多人的託付是不放棄的理由

荷蘭新屆聯合政府就職　外交部祝賀：持續深化各領域合作

再爆涉詐助理費！　高金素梅：養好身心繼續問心無愧服務

法院認證！踢爆李彥秀美房產挨告獲不起訴　高嘉瑜：需要這種民代？

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

朝野把軍購條例列「最優先法案」　卓揆歡迎、當面向韓國瑜請託3法案

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

黃國昌：以我能力要過優渥日子不難　但很多人的託付是不放棄的理由

荷蘭新屆聯合政府就職　外交部祝賀：持續深化各領域合作

再爆涉詐助理費！　高金素梅：養好身心繼續問心無愧服務

法院認證！踢爆李彥秀美房產挨告獲不起訴　高嘉瑜：需要這種民代？

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

鼎泰豐「隱藏吃法」又贏！名嘴好奇一試驚呆：秒列心中前3必點

台中男深夜騎Ubike　警關懷一查秒上銬...原來是「14條通」

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

鈴木駿輔先發對中華隊！大巨蛋閉門打　悍將IG更新重點表現

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

台139線驚魂！男子失聯躲山裡　彰投警聯手鬼門關前救人

【開一開突然逆向？！】前車左右飄移失控　最後直接衝出路外

政治熱門新聞

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

LIVE／關稅變局恐衝擊產業　鄭麗君親上火線說明最新情勢

韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

高嘉瑜、李彥秀互告　均不起訴

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

川普關稅變局　鄭麗君今早親上火線說明

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

酒駕遭判刑　高雄綠議員初選參選人黃偵琳道歉

台灣無法贏得戰爭！兩岸要避戰　鄭麗文：否則只剩武器替我們發言

更多熱門

相關新聞

法院認證！踢爆李彥秀美房產挨告獲不起訴　高嘉瑜：需要這種民代？

法院認證！踢爆李彥秀美房產挨告獲不起訴　高嘉瑜：需要這種民代？

2024立委選舉期間，前綠委高嘉瑜指控藍委李彥秀在中國海南島與美國加州爾灣擁有高價房產，總市值高達21億元，並質疑其疑以自住房名義申請美國房屋稅負減免，涉及身分認定爭議。李彥秀否認不法，提告加重誹謗，士林地檢署認定李彥秀沒有高嘉瑜誹謗的積極證據，作出不起訴處分。對此，高嘉瑜表示，社會質疑並非空穴來風，「李彥秀她自己這一戶家庭，除了她以外的人都在美國長期生活」，近期美國智庫學者公開建議美國政府，應檢視甚至停止藍白政治人物家屬持有綠卡的情況，李彥秀是不是其中之一？

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

台灣無法贏得戰爭！兩岸要避戰　鄭麗文：否則只剩武器替我們發言

台灣無法贏得戰爭！兩岸要避戰　鄭麗文：否則只剩武器替我們發言

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園提名仍卡關　花蓮傾向結盟張峻

沒有賈永婕！民進黨台北、桃園提名仍卡關　花蓮傾向結盟張峻

關鍵字：

黃國昌李四川新北國民黨藍白合民進黨2026

讀者迴響

熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

總愛強詞奪理的三大星座！

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面