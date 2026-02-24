黃國昌：以我能力要過優渥日子不難　但很多人的託付是不放棄的理由

記者郭運興／台北報導

已宣布投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌23日被問到「若是李四川出線，會不排除加入李四川的團隊」？黃國昌表示，「當然啦」，但還是要尊重當事人意見。未料卻遭解讀是「準備退選」。對此，黃國昌在直播表示，自己心裡滿難過的，但在這個位子沒有悲觀的權力，「老實跟大家講，以我黃國昌的能力，我要過很優渥、舒服的日子，真的一點都不難，但是好不容易聚集了這股力量，讓很多人相信我們，就要扛起這個擔子，這份託付是我們絕對不能夠放棄的理由」。

黃國昌於直播談到遭抹黑準備退選一事，他表示，自己真的沒有想到這已經是全程網路直播的節目，還可以被媒體做假新聞，同仁傳新聞截圖問時，自己看了心裡滿難過的，從年輕時一直希望在台灣爭取民主法治、民主自由，結果沒有想到到2026年的今天還在處理這種低階問題。

黃國昌表示，自己心裡面感慨非常多，但是現在在這個位子上完全沒有悲觀的權力也沒有放棄的權力，如果悲觀、放棄，那台灣怎麼辦？對他們有期待的人未來怎麼辦？

黃國昌說，「我老實跟大家講，以我黃國昌的能力，我要過很優渥、舒服的日子，真的一點都不難，但是我們好不容易聚集了這股力量，讓很多人相信我們、對我們有期待、把希望放在我們身上，我們就要扛起這個擔子、對得起那些把希望放在我們身上、藉由我們所聚集的這股力量一起為台灣努力的人，這份託付是我們絕對不能夠放棄的理由」。

黃國昌說，雖然有很多困難、很多的挑戰，但自己請大家相信會持續在工作崗位上發揮創意，盡可能去突破限制，其中有一個重要的限制，怎麼樣去爭取年長者支持，自己一開始希望的沒有很多，先認識黃國昌是個溫暖富有人性的人，而不是民進黨所控制的媒體描繪的負面標籤，一天到晚這樣洗，自己真的很累，但會想辦法突破，在支持者之外能夠影響更多的人，尤其是年紀比較長的長輩。

▼民眾黨主席黃國昌。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）