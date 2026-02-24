李貞秀戶籍爭議未解會解職？　梁文傑：解職權力、法律責任在立法院

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，登記參選立委仍具「雙重戶籍」涉違反兩岸條例，她農曆年前出示的註銷中國戶籍證明文件，寫法與格式也與其他中配繳交的除籍證明不同。陸委會副主委梁文傑今（24日）受訪時表示，陸委會對她繳交證明文件內容確實有疑慮，李貞秀2025年3月才把文件交到主管機關，不會採認她所稱1993年已除籍說法。至於是否會有更強硬措施如解職？梁文傑表示，解職權力在立法院，行政機關會通知立法院，立法院硬是不解職，要讓李貞秀擔任立委的話，法律責任在立法院。

媒體詢問，李貞秀就職條件還是沒符合？梁文傑表示，李貞秀就職條件，陸委會到目前為止還是有疑慮，不管是依照兩岸條例還是國籍法，程序上都不完備，疑慮並沒有解除。

而李貞秀繳交文件跟其他陸配格式不同，梁文傑指出，陸委會對她繳交證明文件內容確實有疑慮，過去沒看過這樣寫法，在陸委會紀錄中，李貞秀只有2025年去申請過除籍資料、並繳交給移民署，不會採認她所說1993年已經除籍，這些內容不採認，只採認李貞秀2025年3月才把文件交到主管機關。

至於是否會有更強硬措施如解職？梁文傑表示，解職權力在立法院，行政機關會告訴立法院對李貞秀任職資格看法、立場，立法院硬是不解職，要讓李貞秀擔任立委的話，法律責任在立法院。媒體追問是否會拒絕她質詢？梁僅表示，行政院各部會立場會一致、做法一樣。