第一次過夜！男友急衝超商「竟是為了它」　女傻眼一看狂讚

生活中心／綜合報導

現代情侶交往，第一次共同出遊過夜，往往是感情升溫的關鍵。YouTube頻道《泰格與雪兒》最近推出新片，一對情侶展開過夜小旅行，原本氣氛浪漫甜蜜；沒想到，兩人進入飯店準備休息時，男生突然急衝超商，讓女友一度困惑不解，不過最後真相大白，超反轉劇情讓網友們笑噴。

影片中，一對交往三個月的情侶，展開兩天一夜小旅行，過程中氣氛浪漫甜蜜，男友更展現出「超級J人」的細心特質，不僅預先幫女友帶好隱形眼鏡保養液，甚至還在用餐時驚喜送禮。

然而，兩人進到飯店準備休息時，男友突然神色緊張，接著火速衝出房門直奔超商。原本女生一度超困惑，不過後來真相大白，男生竟是為了買一把「專屬刮鬍刀」。

飯店附贈的不敢用？ 精緻男孩的最後堅持

影片中的男友，平時給人準備周全的形象，卻在洗澡前驚覺忘記帶到私人理容用品。面對女友詢問「飯店不是有附嗎？」男生坦言，由於自己屬於容易長痘痘的敏感性肌膚，對於刮鬍刀的要求極高，若隨意使用品質不佳的備品，隔天恐怕會導致臉部紅腫泛紅，嚴重影響出遊心情。

告別紅腫！超商必買理容神器實測超驚豔

在鏡頭前，男生親自實測這款「舒適牌HYDRO 5 CUSTOM辨型刮鬍刀」，只需輕輕滑過，原本雜亂的鬍渣迅速淨徹不留痕跡。最讓網友驚豔的是，一般人刮完鬍子常見的臉部緊繃與泛紅問題，用舒適牌辨型刮鬍刀，完全沒有這個問題。

男生在洗臉後，自信展現清爽肌膚，也讓女友從原本的無奈轉為讚賞，認為注重理容細節的男人更具吸引力。

【舒適牌 HYDRO 5 CUSTOM 辨型刮鬍刀：5大有感特點】

1.保濕凝膠科技：遇水釋放護膚凝膠，帶來持久安全順滑的體驗，減少40%肌膚摩擦。

2.淨徹不留渣：美國進口5層刀，厚度-10%更鋒利，淨鬚效果91%滿意。

3.舒緩不泛紅：蘊含神經醯胺，減少56%刮後泛紅。

4.保濕不乾澀：蘊含透明質酸，刮後長達2小時持久保濕。

5.智能調壓設計：根據使用習慣，自動調整施壓力道，力道過多時減輕壓力，力道不足時自動增壓。