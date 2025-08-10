保大警追逃逸移工！正義哥載中隊長圍捕摔車　驚險過程曝

▲保大警員與熱心民眾共乘機車逮捕逃逸外籍移工。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

8月7日上午10時，北市萬華區和平西路一帶發生驚險追捕場面！北市保大二中隊巡邏警員發現一輛可疑轎車，立刻示意攔停。正要盤查時，後座3名男子突然推門竄逃，沿街狂奔，現場頓時一陣混亂，前座2名嫌疑人遭警壓制，其他警員立刻分頭追緝。就在此時，兩名熱心民眾陳姓、徐姓男子，騎著機車衝上前線加入圍捕行列，中隊長吳文城更當場跳上徐姓男子的後座，飛馳追入外籍移工進入窄巷圍捕，場面猶如警匪電影。

追捕過程中，陳、徐二人騎乘的機車在巷口不慎擦撞翻倒，徐姓男子當場倒地受傷，幸無生命危險。吳中隊長雖同時摔倒負傷，仍忍痛撲向目標，成功壓制一名失聯外籍移工，在警民合作下，保大員警順利完成任務。

北市保大指出：當天共攔查5名外籍人士，其中2人逾期居留，依法移送移民署，另2人證件合法，還有1人趁亂逃逸，警方正全力查緝。保大感謝熱心民眾的見義勇為，會派員慰問與表揚。

