社會 社會焦點 保障人權

拒測直接罰18萬！毒品快篩全面開抓　台西警深夜設路檢

▲台西分警局規劃專案勤務，加強取締毒駕與酒駕行為，守護用路安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台西分警局規劃專案勤務，加強取締毒駕與酒駕行為，守護用路安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為了不讓毒品駕駛成為道路上的不定時炸彈，內政部警政署正式出手。自2025年11月20日起，全國同步上路「毒品唾液快篩執法」，警方可比照酒駕模式，當場檢測、立即開單。雲林縣警察局台西分局近日已規劃專案勤務，深夜路檢站一字排開，警示燈在黑夜中閃爍，成為毒駕駕駛最不想看到的畫面。

警方指出，「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」已新增第19條之4，明定唾液毒品快篩的取締依據，相關規定已於2025年11月19日發布施行，隔天即由警政署訂定「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，全國警力全面啟動毒品唾液快篩試劑。未來駕駛只要被警方攔查，若快篩呈現陽性，將不再像過去一樣「等尿檢」，而是當場開罰、車輛立即拖走。

依現行規定，毒品唾液快篩呈陽性者，將依《道路交通管理處罰條例》第35條，處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管，並吊扣駕照1年至2年；若駕駛拒絕接受檢測，處罰更重，直接重罰18萬元，吊銷駕照、吊扣車牌，車輛同樣立即移置保管。警方強調，這不只是罰錢了事，後續還會依法採集尿液送驗，一旦確認涉及毒駕，將進一步追究公共危險罪的刑事責任。

台西警分局指出，過去查辦毒駕案件，常卡在檢驗流程，必須等尿液檢測結果出爐，才能製單舉發，期間駕駛與車輛仍可能繼續上路，風險難以控管；如今引進唾液快篩後，只要結果呈陽性，就能立即開單並實施「人車分離」，讓疑似毒駕者當場下車、車輛拖走，避免危險繼續在道路上流動。

深夜路檢現場，警方手持快篩試劑，請駕駛張口採樣，整個流程只需短短幾分鐘。警方形容，這套制度就像酒測器一樣，讓毒駕無所遁形，也讓守法用路人多一分安心。台西分局也再次呼籲，毒駕、酒駕害人害己，不僅面臨高額罰鍰、駕照被吊銷，還可能背上刑責，留下難以抹滅的前科紀錄。警方未來將持續結合路檢、巡邏與專案勤務，加強攔查酒駕與疑似毒駕車輛，對危險駕駛行為「零容忍」，全力守住用路人的安全底線。

▲台西分警局規劃專案勤務，加強取締毒駕與酒駕行為，守護用路安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方可在夜間路檢現場使用毒品唾液快篩試劑，幾分鐘內即可判定結果。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

