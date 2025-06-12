揪人妻歡唱被當小王！他深夜叫囂要夫妻「踹共」　開槍洩憤被逮

記者陳以昇／新北報導

張姓男子（28歲）因不滿被吳姓男子誤認為是介入他們夫妻感情的「小王」，11日深夜跑到吳男新莊住處外咆哮叫囂，並在情緒激動下持空氣鎮暴槍對空射擊。新莊警趕抵現場，當場將張男逮捕並查扣作案槍枝，所幸未造成人員受傷，經查鎮暴槍並無殺傷力，全案依恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼張男被警方逮捕帶回派出所 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，張男日前曾私下與35歲吳姓男子的妻子去唱KTV。事後吳男得知此事，認為張男是「小王」，介入他們夫妻的感情，因此對張男心生不滿。張男認為自己是被誤會，雙方因此產生嫌隙，並用通訊軟體互嗆。

張男因不滿遭誤會，憤而在11日深夜11時許，前往吳男豐年街住處外咆哮，要吳男夫妻倆下樓將事情說清楚。在情緒激動失控下，張男竟拿出空氣鎮暴槍對空射擊洩憤。警方獲報及時趕抵現場將張男逮捕。並當場查獲空氣鎮暴槍一把，內含兩個彈匣及兩支氣瓶。

警方查扣的空氣鎮暴槍，因其彈丸規格經初步檢驗並無殺傷力，但仍將依規定送往刑事鑑識中心進行進一步鑑驗。儘管槍枝無殺傷力，但張男當街對空鳴槍的行為，已造成周邊民眾恐慌。全案經警方訊問後，已依違反刑法恐嚇公眾罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

▼警方在張男身上起獲空氣鎮暴槍、彈匣及氣瓶 。（圖／記者陳以昇翻攝）