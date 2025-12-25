晚禱成煉獄！奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊「5死35傷」

▲奈及利亞清真寺驚傳爆炸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

奈及利亞東北部波諾州首府邁杜古利（Maiduguri）一座清真寺，於當地時間25日晚間晚禱期間發生爆炸事件，造成至少5名信徒死亡、35人受傷。警方初步研判，這起攻擊極可能是自殺炸彈攻擊，目前尚無任何組織宣稱犯案。

綜合外媒報導，爆炸發生於當地時間約晚間6時，地點位於阿杜姆清真寺（Al-Adum mosque），當時正值信眾聚集進行晚禱。目擊者表示，爆炸瞬間現場陷入混亂，煙塵瀰漫，傷者不斷被抬出清真寺並緊急送往邁杜古利大學附設教學醫院及州立專科醫院救治。社群媒體上流傳的未經證實畫面，也顯示市場周邊滿是驚慌失措的民眾。

警方發現疑似自殺背心碎片 研判為自殺攻擊

波諾州警方證實傷亡數字，並指出爆炸現場發現疑似自殺式炸彈背心的碎片。警方發言人達索（Kenneth Daso）表示，爆裂物處理小組已封鎖現場並展開全面清查，「相關調查仍在進行中，請居民保持冷靜並提高警覺。」

目前尚無任何武裝組織出面承認犯案，但當地警方與安全單位不排除極端組織涉案可能性。過去在奈及利亞東北部地區，清真寺、市集等人潮密集場所，曾多次成為攻擊目標。

州長強烈譴責 呼籲宗教與公共場所提高警戒

波諾州州長祖魯姆（Babagana Zulum）透過聲明嚴厲譴責這起攻擊，形容事件「令人髮指、野蠻且毫無人性」，並強調「在信眾進行宗教儀式時攻擊清真寺，是對宗教神聖性的嚴重褻瀆」。他同時向罹難者家屬致哀，並為傷者祈福，也呼籲在節慶期間加強宗教場所與公共空間的安全戒備。

博科聖地陰影未散 東北部安全局勢仍緊張

邁杜古利長年被視為伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）及其分支「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）的活動重鎮。自2009年以來，相關武裝團體在奈及利亞東北部發動長達15年的暴力行動，針對平民、清真寺與市集發動攻擊，造成數千人喪生、數百萬人流離失所。

儘管分析指出，博科聖地近年使用自殺炸彈攻擊的頻率有所下降，但該組織仍被認為具備再度發動重大攻擊的能力。去年8月，奈及利亞西北部卡齊納州也曾發生清真寺與周邊住家遭槍手襲擊事件，造成至少50人死亡，顯示全國多地安全情勢依然嚴峻。