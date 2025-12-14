　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

▲台南市114年度幼童軍、幼女童軍冬令營跨縣市展開，333名師生走入文化與生態場域學習成長。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市114年度幼童軍、幼女童軍冬令營跨縣市展開，333名師生走入文化與生態場域學習成長。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局與台南市童軍會共同辦理「台南市2025年度幼童軍、幼女童軍冬令營」，於12月11日至12日展開兩天一夜行程，來自全市17所國小、共333名師生與服務員，跨足台南、高雄及屏東，透過宗教文化探索、原住民族體驗、生態教育與產業文化走讀，讓孩子在真實環境中學習、在體驗中成長。

市長黃偉哲表示，市府相當重視孩子在校園之外的多元學習機會，童軍教育強調品格、紀律、團隊合作與自我挑戰，正是培養未來公民素養的重要基礎。透過跨縣市的文化與生態場域，孩子能拓展視野、學習尊重差異，也在團隊活動中培養合作與感恩的態度，市府將持續支持童軍教育發展，讓更多孩子在快樂中學習成長。

▲台南市114年度幼童軍、幼女童軍冬令營跨縣市展開，333名師生走入文化與生態場域學習成長。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，幼童軍與幼女童軍是孩子建立自主能力與責任感的重要起點，本次冬令營結合佛陀紀念館的人文學習、原住民族文化體驗、壽山動物園生態教育與糖廠產業歷史，都是最貼近生活的學習素材。他感謝各校與服務員的投入，讓童軍教育在台南穩健推動、成果持續累積。

▲台南市114年度幼童軍、幼女童軍冬令營跨縣市展開，333名師生走入文化與生態場域學習成長。（記者林東良翻攝，下同）

教育局副局長楊智雄同時以台南市童軍會理事長身分出席晚會活動時表示，童軍教育是一種「做中學」的生活教育，本次活動從行程規劃、安全管理到學習內容，皆由童軍會與關廟國小用心籌備，也感謝家長的支持與中華民國童軍總會秘書長楊永欽到場勉勵，肯定台南童軍教育的長期耕耘。

▲台南市114年度幼童軍、幼女童軍冬令營跨縣市展開，333名師生走入文化與生態場域學習成長。（記者林東良翻攝，下同）

教育局補充，未來將持續與童軍會攜手合作，規劃更多具特色、多元且富教育意義的童軍活動，讓童軍精神在校園與生活中持續扎根，培養孩子成為具備自信、服務精神與良好品格的下一代。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光
稱霸7年級生青春！藤井莉娜「41歲近況曝光了」　
快訊／北市大安區驚傳墜樓　女當場死亡
她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！　工程師認證：可阻擋雜訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

人民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》　拋「1到7」藍圖擘劃台南未來

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

串聯6處百大文化基地　南投濁水沃土文化軸線計畫啟動

台南做工行善團完成第319案　七股、鹽水3戶修繕到位落實「希望家園」

基隆七堵兒童室內樂園大升級！融合鐵道文化設施　拚明年1月啟用

幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

2025台南牛仔沖沖滾熱鬧登場　黃偉哲邀民眾幸福吃牛、喝鮮乳

玉山Youth Camp拉庫拉庫蕨之旅明年1、2月登場　開放報名至12/18

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

人民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》　拋「1到7」藍圖擘劃台南未來

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

串聯6處百大文化基地　南投濁水沃土文化軸線計畫啟動

台南做工行善團完成第319案　七股、鹽水3戶修繕到位落實「希望家園」

基隆七堵兒童室內樂園大升級！融合鐵道文化設施　拚明年1月啟用

幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

2025台南牛仔沖沖滾熱鬧登場　黃偉哲邀民眾幸福吃牛、喝鮮乳

玉山Youth Camp拉庫拉庫蕨之旅明年1、2月登場　開放報名至12/18

Popu Lady 13週年全員合體！　「5人燦笑合照」勾粉絲陷回憶殺

療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

受黑色行動7影響！《決勝時刻》官方宣布「子系列不連出」

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

飛天茅台酒1天內漲價4次　專家指出：正進入業績「快速出清期」

安妮投入畢生積蓄！親飛杜拜找金主　公開超大計畫「背後動機超有愛」

長者人行道突倒下　診所護理師全衝出救人！醫師：以大家為榮

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

【鼠版吞劍？】貪吃倉鼠一口塞比鼠大食物　雙頰鼓成食物形狀超爆笑

地方熱門新聞

剛要慶祝反年改修法！李來希摔車骨折

台南永福國小110週年校慶共融運動會、公益義賣登場

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

《糖果屋的秘密》台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

害後隊3山友被螫吻送醫

從日用品到生活提案　雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

義美攜手美國顧問　布局高科技新戰場

台南山上水道博物館花季登場！聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

更多熱門

相關新聞

2025台南牛仔沖沖滾熱鬧登場黃偉哲邀民眾幸福吃牛、喝鮮乳

2025台南牛仔沖沖滾熱鬧登場黃偉哲邀民眾幸福吃牛、喝鮮乳

「2025牛仔沖沖滾—國產牛肉暨鮮乳行銷活動」14日在善化啤酒廠熱鬧登場，現切溫體牛肉湯香氣四溢，搭配濃醇鮮乳與多元畜產市集，吸引上千名民眾攜家帶眷共襄盛舉，現場洋溢濃厚的美食與節慶氛圍。

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」從校園扎根守護下一代

南瀛獅子盃書法賽變身反毒「隱形教材」從校園扎根守護下一代

2025路竹番茄節登場農事體驗一次滿足

2025路竹番茄節登場農事體驗一次滿足

點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」黃偉哲：推升台南科技發展

點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」黃偉哲：推升台南科技發展

10位萌系吉祥物齊聚台南黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

10位萌系吉祥物齊聚台南黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

關鍵字：

幼童軍冬令營黃偉哲體驗

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面