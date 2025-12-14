幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

▲台南市114年度幼童軍、幼女童軍冬令營跨縣市展開，333名師生走入文化與生態場域學習成長。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局與台南市童軍會共同辦理「台南市2025年度幼童軍、幼女童軍冬令營」，於12月11日至12日展開兩天一夜行程，來自全市17所國小、共333名師生與服務員，跨足台南、高雄及屏東，透過宗教文化探索、原住民族體驗、生態教育與產業文化走讀，讓孩子在真實環境中學習、在體驗中成長。

市長黃偉哲表示，市府相當重視孩子在校園之外的多元學習機會，童軍教育強調品格、紀律、團隊合作與自我挑戰，正是培養未來公民素養的重要基礎。透過跨縣市的文化與生態場域，孩子能拓展視野、學習尊重差異，也在團隊活動中培養合作與感恩的態度，市府將持續支持童軍教育發展，讓更多孩子在快樂中學習成長。

教育局長鄭新輝指出，幼童軍與幼女童軍是孩子建立自主能力與責任感的重要起點，本次冬令營結合佛陀紀念館的人文學習、原住民族文化體驗、壽山動物園生態教育與糖廠產業歷史，都是最貼近生活的學習素材。他感謝各校與服務員的投入，讓童軍教育在台南穩健推動、成果持續累積。

教育局副局長楊智雄同時以台南市童軍會理事長身分出席晚會活動時表示，童軍教育是一種「做中學」的生活教育，本次活動從行程規劃、安全管理到學習內容，皆由童軍會與關廟國小用心籌備，也感謝家長的支持與中華民國童軍總會秘書長楊永欽到場勉勵，肯定台南童軍教育的長期耕耘。

教育局補充，未來將持續與童軍會攜手合作，規劃更多具特色、多元且富教育意義的童軍活動，讓童軍精神在校園與生活中持續扎根，培養孩子成為具備自信、服務精神與良好品格的下一代。