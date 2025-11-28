斯里蘭卡暴雨釀40死↑！土石流「吞沒茶園」21人失蹤　鐵路停駛

▲斯里蘭卡洪災至少造成40人死亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

斯里蘭卡遭受豪雨侵襲，引發嚴重土石流與洪災，根據官方統計，截至27日已造成超過40人死亡，當局緊急宣布客運列車停駛，並封閉多條道路。

根據《美聯社》報導，斯里蘭卡災害管理中心表示，死亡人數集中在距離首都可倫坡東部約300公里的中部山區，光是巴杜勒（Badulla）和努沃勒埃利耶（Nuwara Eliya）等茶葉產區就有25人喪生。不僅如此，同一地區27日又發生土石流，造成另外21人失蹤，10人受傷。

EXTREME WEATHER UPDATE ⚠️

Total adverse weather–related deaths have risen ???? to 31 since November 17, the DMC reports.

This includes 21 deaths in Badulla due to landslides, and 5 fatalities in Mungwaththa, Walapane in Nuwara Eliya following landslides.

DMC and other authorities… pic.twitter.com/ASOEisJog1 — Sri Lanka Tweet ???????? (@SriLankaTweet) November 27, 2025

斯里蘭卡自上周起面臨惡劣天氣，周末的暴雨更讓災情雪上加霜，洪水淹沒民宅、農田和道路，水庫與河川潰堤，阻斷聯外交通要道。當地官員表示，一些連接各省的主要道路已經封閉。

山區鐵路目前因石塊、泥土和樹木掉落軌道而被迫停駛，當地電視台畫面顯示工人正清理軌道殘骸，部分區段更因洪水淹沒無法通行。

救援行動仍在持續進行中，空軍直升機稍早救出3名受困屋頂的民眾，海軍和警方也出動船艇協助居民撤離。然而東部安帕拉鎮（Ampara）附近有一輛汽車被洪流沖走，車內3名乘客皆不幸罹難。