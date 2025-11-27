印尼「暴雨28死」8千人撤離！災民爬屋頂待援　道路全斷淪孤島

▲印尼北蘇門答臘省遭暴雨肆虐，至今仍有災區淪為孤島。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

印尼北蘇門答臘省遭逢豪雨，引發的洪水與土石流至今已奪走28條寶貴生命，另有10人仍下落不明。然而當地救援行動卻因道路中斷與通訊全面癱瘓而陷入極大困境。

根據《路透社》報導，印尼氣象局26日表示，由於罕見的熱帶氣旋橫掃蘇門答臘島，造成馬六甲海峽水位暴漲，並引發大範圍洪災與山崩。除了印尼外，東南亞多個國家也遭到致命洪災侵襲。

印尼災害管制署發言人阿布杜爾穆哈里（Abdul Muhari）27日表示，至今仍有10人失蹤，目前已緊急撤離北蘇門答臘省內多達8000名民眾，但由於土石流、山崩阻斷道路，導致救援物資只能仰賴直升機空投運送。

錫博爾加及中塔帕努里地區災情最為慘重，當地官員尤允卡塞諾（Yuyun Karseno）指出，這些區域的通訊設備與電力供應已完全中斷，救援人員無法進入災區，所有聯外道路都被土石流完全阻斷。尤允卡塞諾面對媒體詢問救援進度時坦承，「到現在我們都聯繫不上錫博爾加和中塔帕努里的受困民眾。」

搜救單位證實，罹難者中包含中塔帕努里的一整個家庭。根據社群媒體上流傳的畫面顯示，一名男子在屋頂上孤苦等待救援，並用塑膠容器裝著嬰兒。

根據官方釋出的空拍影像可以看到，洪水肆虐當地，摧毀建築物，救難人員只能駕駛著橘色橡皮艇穿梭在被淹沒的住宅區進行搜救。

災害影響範圍持續擴大，西蘇門答臘省與亞齊省同樣傳出淹水災情。印尼氣象局警告，受極端氣候影響，未來兩天內亞齊省、廖內省等多個蘇門答臘地區仍可能面臨更嚴重的洪災威脅。

值得注意的是，這場印尼水災只是本周東南亞地區天災連環爆的其中一環。泰國與馬來西亞同時間也遭受嚴重洪害侵襲，共造成超過30人喪生，部分地區水位高漲甚至淹沒醫院設施。

This was after the massive flash flood in Sibolga, Central Tapanuli in North Sumatra, Indonesia yesterday.



Thankfully these people seem OK. Look at the size of the boulders that the floodwater moved!! pic.twitter.com/rySA2SduMB — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 26, 2025