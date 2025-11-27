印尼「暴雨28死」8千人撤離！災民爬屋頂待援　道路全斷淪孤島

▲印尼北蘇門答臘省遭暴雨肆虐，至今仍有災區淪為孤島。（圖／翻攝自X）
記者王佩翊／編譯
印尼北蘇門答臘省遭逢豪雨，引發的洪水與土石流至今已奪走28條寶貴生命，另有10人仍下落不明。然而當地救援行動卻因道路中斷與通訊全面癱瘓而陷入極大困境。
根據《路透社》報導，印尼氣象局26日表示，由於罕見的熱帶氣旋橫掃蘇門答臘島，造成馬六甲海峽水位暴漲，並引發大範圍洪災與山崩。除了印尼外，東南亞多個國家也遭到致命洪災侵襲。
印尼災害管制署發言人阿布杜爾穆哈里（Abdul Muhari）27日表示，至今仍有10人失蹤，目前已緊急撤離北蘇門答臘省內多達8000名民眾，但由於土石流、山崩阻斷道路，導致救援物資只能仰賴直升機空投運送。
錫博爾加及中塔帕努里地區災情最為慘重，當地官員尤允卡塞諾（Yuyun Karseno）指出，這些區域的通訊設備與電力供應已完全中斷，救援人員無法進入災區，所有聯外道路都被土石流完全阻斷。尤允卡塞諾面對媒體詢問救援進度時坦承，「到現在我們都聯繫不上錫博爾加和中塔帕努里的受困民眾。」
搜救單位證實，罹難者中包含中塔帕努里的一整個家庭。根據社群媒體上流傳的畫面顯示，一名男子在屋頂上孤苦等待救援，並用塑膠容器裝著嬰兒。
根據官方釋出的空拍影像可以看到，洪水肆虐當地，摧毀建築物，救難人員只能駕駛著橘色橡皮艇穿梭在被淹沒的住宅區進行搜救。
災害影響範圍持續擴大，西蘇門答臘省與亞齊省同樣傳出淹水災情。印尼氣象局警告，受極端氣候影響，未來兩天內亞齊省、廖內省等多個蘇門答臘地區仍可能面臨更嚴重的洪災威脅。
值得注意的是，這場印尼水災只是本周東南亞地區天災連環爆的其中一環。泰國與馬來西亞同時間也遭受嚴重洪害侵襲，共造成超過30人喪生，部分地區水位高漲甚至淹沒醫院設施。
This was after the massive flash flood in Sibolga, Central Tapanuli in North Sumatra, Indonesia yesterday.— Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 26, 2025
Thankfully these people seem OK. Look at the size of the boulders that the floodwater moved!! pic.twitter.com/rySA2SduMB
????Terrible flash flooding in Huta Nabolon, Central Tapanuli North Sumatra in Indonesia today.... pic.twitter.com/twMCJ3mIVI— Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 25, 2025
