　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東南亞洪災釀逾400死！印尼270人失蹤　泰國10年最慘162人亡

▲▼泰國南部宋卡府（Songkhla）洪災。（圖／路透）

▲泰國南部宋卡府（Songkhla）洪災。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

東南亞本週遭季風豪雨猛襲，印尼、泰國、馬來西亞多地爆發洪水與土石流，災情不斷擴大。綜合官方最新統計，三國累計已有超過400人喪命，各地清理與救援行動正全面展開。

印尼受到的衝擊最為慘烈。豪雨引發洪患與山崩，大片地區被毀，蘇門答臘島（Sumatra Island）更是重災區。印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，目前死亡人數突破300人，另有270多人仍下落不明。北蘇門答臘省（North Sumatra）166人罹難、西蘇門答臘省（West Sumatra）90人、亞齊省（Aceh Province）47人，三大省分災情最為嚴重。

▲▼印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）洪災。（圖／路透）

▲▼印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）洪災。（圖／路透）

▲▼印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）洪災。（圖／路透）

BNPB署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，雖已成功撤離數萬名災民，但多處道路仍完全無法通行，阻礙救援。他透露，西蘇門答臘省已啟動「人工增雨」作業，盼降低後續降雨帶來的風險，並指出「截至今天，大部分降雨已有所減緩」。

泰國同樣深陷洪患，南部宋卡府（Songkhla）多處積水一度高達3公尺，造成162人死亡，被視為近10年最嚴重的洪災。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）公開向受災民眾致歉，直言「任何損失、死亡或受傷，都是總理的責任」，並承諾將全力改善情況，預計兩週內完成災區清理。

▲▼泰國南部宋卡府（Songkhla）洪災。（圖／路透）

▲泰國南部宋卡府（Songkhla）洪災。（圖／路透）

泰國洪災救援中心表示，目前已有超過4萬人撤入避難中心，不過隨著水勢趨緩，「部分民眾已經返回家中」。

馬來西亞也受到波及。外交部指出，已有超過6000名因洪患滯留在泰國合艾（Hat Yai）的馬來西亞公民獲救返家。北部玻州（Perlis）部分地區淹水成河，已造成兩人喪命。

東南亞每年6到9月進入季風降雨高峰期，豪雨常伴隨土石流與暴洪。但今年情況更加嚴峻，受熱帶風暴加劇影響，印尼、泰國的死亡人數創下近年最高。科學研究也顯示，氣候變遷正在改變風暴模式，使季風更長、更強，極端降雨事件也更為頻繁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
V字降溫！　下波連冷4天
中國人形機器人爆量成長！官方急喊話：別再做同一款
快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄
男女都服役2年！　北市議員提7點國防：誰反對就是中共同路人
詐騙又有新招！　辛苦錢被騙光
袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」　前妻、兒反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美前官員：台軍費朝5%邁進合理　採購訓練同樣關鍵

快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪！　重創石油出口

東南亞洪災釀逾400死！印尼270人失蹤　泰國10年最慘162人亡

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡人數突破7萬人

烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

快訊／川普發文：委內瑞拉領空「全面封閉」　美軍已在加勒比海集結

日媒：中國航空12月削減逾900架次航班　關西機場最受影響

AI狂潮推升台灣經濟！台灣人卻無感變有錢　CNN曝殘酷真相

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

高雄凌晨砍人案

美前官員：台軍費朝5%邁進合理　採購訓練同樣關鍵

快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪！　重創石油出口

東南亞洪災釀逾400死！印尼270人失蹤　泰國10年最慘162人亡

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡人數突破7萬人

烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

快訊／川普發文：委內瑞拉領空「全面封閉」　美軍已在加勒比海集結

日媒：中國航空12月削減逾900架次航班　關西機場最受影響

AI狂潮推升台灣經濟！台灣人卻無感變有錢　CNN曝殘酷真相

校長獲選特聘教授遭疑自肥　文大：符合規定「不領薪水」

看好大谷翔平MVP4連霸＋賽揚獎　羅伯斯：山本由伸不會袖手旁觀

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

11月30日星座運勢／天秤輕鬆賺！處女座投資紅利增多　3星座財運大爆發

美前官員：台軍費朝5%邁進合理　採購訓練同樣關鍵

和味全強肩捕手蔣少宏合練！若月健矢：他對棒球的想法很有趣

在日本生病怎麼辦？　他「善用1服務」大推超方便：症狀都解除了

快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩！　創南韓電商最大規模紀錄

「女友以為我不行」　上班族說拒愛愛真實原因

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪！　重創石油出口

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝

國際熱門新聞

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

CNN：AI推升台灣經濟　台灣人卻無感

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

日媒：中國航空12月減逾900架次航班

日64歲議員偷拍外送茶裸體被逮

快訊／酷彭「3370萬筆個資」外洩

疑中國豬仔「偷渡泰國」踩地雷重傷

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

美FDA備忘錄　新冠疫苗可能導致10童死亡

高爾夫球場活春宮！「肉體交疊」畫面曝

更多熱門

相關新聞

洪水猛灌！一家8口「攀窗縮腿」48hrs

洪水猛灌！一家8口「攀窗縮腿」48hrs

泰國南部暴雨引發的嚴重洪災已造成162人喪生，重災區宋卡府（Songkhla）最大城市合艾（Hat Yai）一家8口受困家中2樓，努力攀坐在桌子、窗台和洗衣機上，苦撐48小時後終於平安獲救。

疑中國豬仔「偷渡泰國」踩地雷重傷

疑中國豬仔「偷渡泰國」踩地雷重傷

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

關鍵字：

印尼泰國馬來西亞洪災洪水土石流東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

變天！　今全台有雨

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面