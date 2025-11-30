東南亞洪災釀逾400死！印尼270人失蹤　泰國10年最慘162人亡

▲泰國南部宋卡府（Songkhla）洪災。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

東南亞本週遭季風豪雨猛襲，印尼、泰國、馬來西亞多地爆發洪水與土石流，災情不斷擴大。綜合官方最新統計，三國累計已有超過400人喪命，各地清理與救援行動正全面展開。

印尼受到的衝擊最為慘烈。豪雨引發洪患與山崩，大片地區被毀，蘇門答臘島（Sumatra Island）更是重災區。印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，目前死亡人數突破300人，另有270多人仍下落不明。北蘇門答臘省（North Sumatra）166人罹難、西蘇門答臘省（West Sumatra）90人、亞齊省（Aceh Province）47人，三大省分災情最為嚴重。

BNPB署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，雖已成功撤離數萬名災民，但多處道路仍完全無法通行，阻礙救援。他透露，西蘇門答臘省已啟動「人工增雨」作業，盼降低後續降雨帶來的風險，並指出「截至今天，大部分降雨已有所減緩」。

泰國同樣深陷洪患，南部宋卡府（Songkhla）多處積水一度高達3公尺，造成162人死亡，被視為近10年最嚴重的洪災。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）公開向受災民眾致歉，直言「任何損失、死亡或受傷，都是總理的責任」，並承諾將全力改善情況，預計兩週內完成災區清理。

泰國洪災救援中心表示，目前已有超過4萬人撤入避難中心，不過隨著水勢趨緩，「部分民眾已經返回家中」。

馬來西亞也受到波及。外交部指出，已有超過6000名因洪患滯留在泰國合艾（Hat Yai）的馬來西亞公民獲救返家。北部玻州（Perlis）部分地區淹水成河，已造成兩人喪命。

東南亞每年6到9月進入季風降雨高峰期，豪雨常伴隨土石流與暴洪。但今年情況更加嚴峻，受熱帶風暴加劇影響，印尼、泰國的死亡人數創下近年最高。科學研究也顯示，氣候變遷正在改變風暴模式，使季風更長、更強，極端降雨事件也更為頻繁。