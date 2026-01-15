【廣編】年節暖心送餐不打烊！佳格攜手紅心字會啟動「全營養應援計畫」

▲桂格完膳x紅心字會攜手暖心應援「全營養軟質餐」，社區樂齡服務網絡更完善！紅心字會侯柔聿主任(左一)、許毓貞主任(左二)、許雅青副秘書長(左三)、李顯文秘書長(右三)，與桂格完膳啟動應援計畫，資深行銷經理潘雨青(右二)、產品組經理楊久盈(右一)。

圖、文／桂格完膳提供

農曆年節腳步近了，每逢春節長假，送餐志工休假、傳統市場休市 ，但在看不見的角落，許多牙口不佳或行動不便的社區長輩，可能面臨無人送餐、缺乏新鮮熱食的「營養空窗期」讓長者的餐桌成了照護缺口。

營養科學領導品牌佳格食品集團（Standard Foods）與紅心字會信義老人服務中心擴大合作，啟動「社區暖心應援計畫」。確保春節期間送餐服務不打烊，導入專為高齡者設計的「桂格完膳營養軟質餐」，完整社區餐食照護網！不僅如此，看見樂齡社區健康需求，雙方更將合作服務深入在地，正式啟動「樂齡營養研習班」。透過專業系統化課程的衛教，將年節期間的一份溫暖，延伸成為長輩一整年的健康基石。

年節送餐不只是「飽」，更要讓長輩重拾「食感」尊嚴

農曆年間居家照護人力吃緊，長輩往往只能簡單應付。紅心字會副秘書長許雅青感性表示：「紅心字會辦理臺北市信義老人服務暨日間照顧中心及臺北市私立興隆日間照顧中心，平時結合群膳健康餐飲提供信義區及文山區失能長者共餐、送餐餐飲服務，惟優質的照護不應受限於節慶或人力」此次特與佳格攜手合作，透過將營養軟質餐整合至信義老人服務暨日間照顧中心及興隆日間照顧中心的送餐服務，不僅大幅提升了服務的彈性與深度，更補足在特定節日或人力不足時服務缺口。推動更完整的社區樂齡餐食照護，讓專業應援成為每個高齡家庭最堅實的後盾。