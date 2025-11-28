移民大清查！　川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

▲川普下令全面重審19個「高關注國家」民眾的綠卡發放資格。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下令全面重審19個「高關注國家」民眾的綠卡發放資格。這項指令由美國公民與移民服務局（USCIS）執行，是在華府兩名國民兵遭阿富汗籍男子槍擊後，川普政府強化移民管控的最新措施。

根據CNN報導，USCIS局長艾德洛（Joe Edlow）27日在社群平台X上發文指出，「依照總統指示，我已要求展開全面且嚴格的重新審查，針對每一位來自高關注國家的外籍人士的綠卡進行核驗。」

根據CNN報導，USCIS表示這些「高關注國家」依據6月公布的總統公告共有19個，分別是阿富汗、緬甸（Burma）、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉。

川普政府此舉正值華府槍擊案引發全美震動之際。當局日前確認嫌犯為阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），他於2021年透過前總統拜登（Joe Biden）政府的「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）入境美國。

國土安全部（DHS）27日進一步宣布，除重新檢視綠卡外，也將審查所有拜登政府時期批准的庇護案件。DHS助理部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）表示，「即日起，所有與阿富汗公民相關的移民申請作業將無限期暫停，直到安全與審查程序完成。」

根據美國國務院統計，自2021年8月美軍撤出阿富汗以來，已有超過19萬名阿富汗人移居美國。川普在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）發表談話時直言，拜登政府讓嫌犯得以入境，這起襲擊事件凸顯出美國面臨的最大國安威脅。

他強調，將全面檢視所有在拜登任內自阿富汗入境的外籍人士，確保不應留在美國或無益於國家的外國人都將被驅離。