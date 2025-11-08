肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！　川普新規：慢性病納簽證審查

▲美國擬將申請人是否罹患慢性疾病列入簽證核發審核條件。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／綜合報導

美國川普政府近日公布一項新指引，引發外界廣泛討論。根據美方6日發布的命令，國務院已要求全球各駐外使領館在審查永久居留簽證時，將糖尿病、肥胖及其他慢性疾病納入考量，簽證官得以依此判定申請人未來是否可能成為「公共負擔」，進而拒發簽證。此規定被視為大幅改變既有移民審查標準。

根據《KFF健康新聞》報導指出，這份電報指示簽證官評估申請人是否可能在未來依靠美國政府醫療或社會資源生活，若被認為風險過高，簽證官有權直接判定其不符合簽證核發資格。

過去美國移民體檢多以肺結核等傳染性疾病為重點，這次則首次將慢性病與肥胖列入重大審查項目，明顯提升了裁量空間。

根據文件內容，國務院列出的疾病範圍相當廣泛，包括心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝疾病，以及神經與心理相關疾病等。文件中更強調，這些疾病的治療可能「耗費數十萬美元」，而肥胖則可能進一步引發高血壓、氣喘、睡眠呼吸中止症等，需要長期且高額的醫療支出。

新指引要求簽證官審查申請人是否具備足以負擔終身醫療費用的財務能力，並不得依賴政府補助。甚至還會評估家屬病況是否可能影響申請人長期工作能力，審查內容更為全面。

針對此政策，法律界反應相當強烈。天主教移民法律網絡（CLINIC）律師惠勒（Charles Wheeler）指出，新規違背國務院《外交事務手冊》中「不得以假設性風險拒簽」的原則。他質疑，簽證官並非醫療專業人士，「憑什麼由他們以主觀判斷推測健康風險？」

喬治城大學移民律師吉諾維斯也表示，新政策可能讓慢性病直接與就業能力掛勾，導致審查變得更加不確定。他指出，若以糖尿病或心臟病史來預估未來醫療成本，恐會明顯擴大審查範圍，影響數以千計的移民。

目前美國移民體檢已包含肺結核檢測、精神健康狀況評估及疫苗接種確認等程序。專家擔心，新規若正式落地，將讓審查流程更為繁複，也可能進一步提高取得赴美永久居留簽證的門檻，對打算移民美國的人帶來不小衝擊。