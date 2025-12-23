　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

▲▼張文在台北車站隨機殺人，M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

▲張文在台北車站隨機殺人，民眾獻花致敬罹難的余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者許力方／綜合報導

27歲張文犯下北捷台北車站與中山商圈隨機殺人案，最後從誠品南西店墜樓身亡，釀成4死11傷的悲劇，全台各地連日內傳出多起模仿案，社會人心惶惶，讓死刑爭議再度浮上版面，台灣廢死聯盟最新貼文提及「殺錯，無法回頭」，探討台灣現行法律與政策對人權保障的怠惰，吸引大批網友洗版反嗆「你家人被看死，還要廢死嗎？」

廢死聯盟23日在臉書發布最新貼文，提及「人權保障怠惰」、「民主憲政受挫」，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，當中質疑行政院提出的「終身監禁不適用假釋」修法草案，未經人權影響評估即送出，涉及違反《公政公約》多項條文，並稱黃麟凱被執行死刑，是違憲且違反國際人權法的重大倒退。

▲▼「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義。（圖／翻攝台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP粉絲團）

▲「殺錯，無法回頭」廢死聯盟最新貼文遭灌爆。（圖／翻攝台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP粉絲團）

廢死聯盟直指，死刑定讞者長期處於待決狀態，當中被關押最久的是死刑冤案當事人邱和順，今年已邁入第37年，「部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象。」今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，因此呼籲政府應立即宣布停止死刑執行。

貼文吸引大批網友留言「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「又在集體偽善了」、「送給你們去教化」、「自以為清高的正義」，紛紛反嗆聯盟「如果你家人被砍死，還要廢死嗎」、「還殺錯耶？這些人本來就要為自己犯的錯，而買單，他們殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保他們的人權啊」、「還在發廢文？」「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」。

張文19日縱火後在捷運台北車站扔擲煙霧彈製造混亂，隨後轉往中山商圈隨機砍人，最後遭警方圍捕，衝上頂樓墜樓身亡，檢方23日解剖遺體，他的父母也現身，並在大批媒體鏡頭前下跪道歉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天女孩認「我已經失業」　PO文吐心聲
北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍
《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒
陪伴一代人！HTC「1經典」走入歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

獨／同樣都3天！張文隨機殺人攻勢「第二基地」曝...預訂聖誕節入住

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

殲滅灰產虛幣商3部曲！刑事局截詐團洗錢管道　目標鎖定4大社群

快訊／鹿港外海驚見浮屍卡光電板　黃色神秘「AG」成追查線索

鄭文燦涉貪500萬再度交鋒！辯方控「洗筆錄」...檢回嗆：斷章取義

台南安南區某國小旁死亡車禍　騎士擦撞滑入對向遊覽車遭輾亡

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

獨／同樣都3天！張文隨機殺人攻勢「第二基地」曝...預訂聖誕節入住

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

殲滅灰產虛幣商3部曲！刑事局截詐團洗錢管道　目標鎖定4大社群

快訊／鹿港外海驚見浮屍卡光電板　黃色神秘「AG」成追查線索

鄭文燦涉貪500萬再度交鋒！辯方控「洗筆錄」...檢回嗆：斷章取義

台南安南區某國小旁死亡車禍　騎士擦撞滑入對向遊覽車遭輾亡

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

最老重機品牌「Royal Enfield正式插旗台灣」！首波6車型187800元起

大東電在手訂單達2028年　預計明年一月上市

愛愛到一半「啪」一聲！　醫喊立刻掛急診

樂天芷軒PO文認「我已經失業」　被爆不續約做1暖舉吐心聲

專科攜手大耳狗推出超萌包裝、LOREAL「KITTY聯名」可愛破表

北捷隨機砍人「長髮哥遭出征」！去年底PO文無辜躺槍　網友幫補血

《艾蜜莉在巴黎》意外點燃法義之爭　連希臘也來搶人喊改名艾蜜莉在雅典

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

社會熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

即／PO文槍殺盧秀燕　台中25歲女警收押

即／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　女警遭聲押

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

男網上鼓吹「殺人正義」　遭調查局拘提

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文「孤狼自訓」！只靠網路聯絡1個人

更多熱門

相關新聞

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

27歲張文在北車、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方多方釐清張文金流、購買犯案工具的來源，也查出張文在13日預定「前進基地」千慧旅館，據悉，張文疑已備妥「第二基地」，就在北市大同區一處商旅，且入住日期就在聖誕節。

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

曝雙城論壇只去1天原因　蔣：確保維安到位

曝雙城論壇只去1天原因　蔣：確保維安到位

張文剛下部隊就酒駕「酒測值0.47」遭汰除

張文剛下部隊就酒駕「酒測值0.47」遭汰除

男網上鼓吹「殺人正義」　遭調查局拘提

男網上鼓吹「殺人正義」　遭調查局拘提

關鍵字：

廢死死刑張文中山北捷北站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面