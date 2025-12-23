「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

▲張文在台北車站隨機殺人，民眾獻花致敬罹難的余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者許力方／綜合報導

27歲張文犯下北捷台北車站與中山商圈隨機殺人案，最後從誠品南西店墜樓身亡，釀成4死11傷的悲劇，全台各地連日內傳出多起模仿案，社會人心惶惶，讓死刑爭議再度浮上版面，台灣廢死聯盟最新貼文提及「殺錯，無法回頭」，探討台灣現行法律與政策對人權保障的怠惰，吸引大批網友洗版反嗆「你家人被看死，還要廢死嗎？」

廢死聯盟23日在臉書發布最新貼文，提及「人權保障怠惰」、「民主憲政受挫」，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，當中質疑行政院提出的「終身監禁不適用假釋」修法草案，未經人權影響評估即送出，涉及違反《公政公約》多項條文，並稱黃麟凱被執行死刑，是違憲且違反國際人權法的重大倒退。

▲「殺錯，無法回頭」廢死聯盟最新貼文遭灌爆。（圖／翻攝台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP粉絲團）



廢死聯盟直指，死刑定讞者長期處於待決狀態，當中被關押最久的是死刑冤案當事人邱和順，今年已邁入第37年，「部分死刑犯在監所的處境應已構成待死現象。」今年法務部修惡《執行死刑規則》，使死刑更容易被實際執行，台灣政府正以制度性作為，侵蝕生命權與法治底線，因此呼籲政府應立即宣布停止死刑執行。

貼文吸引大批網友留言「聯盟成員，要不要一人認領一個，回家照顧」、「又在集體偽善了」、「送給你們去教化」、「自以為清高的正義」，紛紛反嗆聯盟「如果你家人被砍死，還要廢死嗎」、「還殺錯耶？這些人本來就要為自己犯的錯，而買單，他們殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保他們的人權啊」、「還在發廢文？」「殺錯不能回頭，被殺的連選擇的機會都沒有」。

張文19日縱火後在捷運台北車站扔擲煙霧彈製造混亂，隨後轉往中山商圈隨機砍人，最後遭警方圍捕，衝上頂樓墜樓身亡，檢方23日解剖遺體，他的父母也現身，並在大批媒體鏡頭前下跪道歉。