雲林縣道路交通文化知悉度調查：行人安全意識普遍提升

▲雲林縣10大易肇事路口之一，斗六市大學路與中山路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為掌握民眾對道路交通安全觀念的認知情形，作為後續政策規劃與宣導策略調整的重要依據，雲林縣政府於 114 年辦理「道路交通文化知悉度調查」，針對年滿 18 歲、設籍或實際居住於雲林縣的民眾進行調查，全面了解駕駛與行人用路觀念、科技執法認知，以及弱勢用路人保護意識等現況。

本次調查採手機簡訊及 EDM 通知方式進行封閉式網路問卷調查，調查期間為 114 年 11 月 18 日至 11 月 23 日，共回收 1,110 份有效樣本。抽樣設計以雲林縣 20 個鄉鎮市為副母體，依性別與年齡進行分層比例隨機抽樣，並透過多變項反覆加權，使樣本結構與母體分布一致，在 95% 信心水準下，抽樣誤差不超過 ±2.94 個百分點，調查結果具統計代表性。

調查結果顯示，整體而言，雲林縣民眾對於駕駛與行人交通安全核心觀念之知悉度普遍良好，多數重要規定的知悉比例皆達九成以上。在駕駛行為方面，「車輛停讓行人」、「無號誌路口依路權禮讓」、「轉彎或變換車道應使用方向燈」以及「機車二段式左轉」等規範，皆獲得高度認知與正確認同；而在實際情境判斷題中，多數受訪者亦能正確辨識車輛於行人穿越道及交叉路口應遵守的行為，顯示交通安全基本觀念已具一定扎根基礎。

在行人用路安全方面，包含「行人應走行人穿越道」、「遵守號誌」、「綠燈秒數足夠再過馬路」以及「過馬路不滑手機」等觀念，知悉度同樣維持在九成以上，顯示多數民眾已能掌握正確行人用路原則。不過，仍有部分受訪者在行人穿越方式的實際判斷上出現偏差，顯示行人行為落實度仍有加強空間。

此外，調查亦顯示，民眾對高齡者、兒童及身心障礙者等弱勢用路人應優先受到保護的理念具有高度共識，整體認同度超過九成，反映社會對用路安全公平性的高度重視。在科技執法方面，超過八成民眾表示了解並支持相關措施，但仍有部分族群對執行內容與方式的認知較為有限，顯示未來仍需持續強化相關說明與溝通。

在資訊接觸管道方面，民眾主要透過網路新聞、政府社群平台及網路文章取得縣政與道路交通相關資訊，顯示數位媒體已成為交通安全宣導的重要管道。針對未來宣導重點，民眾普遍期待政府優先加強「不滑手機、專心過馬路」、「高齡者與兒童交通安全」以及「行人路權與穿越安全」等議題，反映社會關注焦點集中於行人安全與高風險族群保護。

雲林縣政府表示，未來將持續以行人安全與弱勢用路人保護為核心，結合實際用路情境與數據分析結果，滾動調整交通安全宣導策略，並善用數位與社群媒體提升宣導觸及與理解度，同時加強科技執法政策說明，朝向打造更安全、友善的道路交通環境邁進。