涉共同侵占政治獻金6234萬！李文娟淚求法官：請給我公平無罪判決

記者黃哲民／台北報導

木可公關公司負責人李文娟被控聽從哥哥李文宗、台灣民眾黨前主席柯文哲指示，涉共同公益侵占柯與民眾黨政治獻金6234萬餘元，她今（22日）在台北地院一審辯論終結前的最後陳述，哽咽自稱中年失婚婦人，終於找到工作自力更生，卻陷入本案絕望與失望中，請求「尊敬的法官，給我公平公正的無罪判決！」

▲李文娟（右1）想跟同為政治獻金案被告的哥哥李文宗（中）說話，審判長委婉表示未解禁，兄妹倆開完庭保持距離。（圖／記者黃哲民攝）

李文娟辯結後，弱弱地發問「我現在，可以跟李文宗講話了嗎？」這一題難倒審判長，字斟句酌表示「確實是法律問題」，因我國刑事訴訟為覆審制度，上訴二審仍可能傳喚證人，由於李文宗交保附加不得接觸共犯限制，應由李文宗與律師具狀聲請，合議庭評議才決定是否解禁，在此之前，目前限制仍有效。

今庭訊是京華城案與政治獻金案第6天言詞辯論，李文娟在下午的個人答辯時放棄陳述，由律師替她主張無犯意也無犯行，她堅持無罪，若法官認為她有罪，請法官從輕量刑。

▲李文娟被記者詢問是否很想跟哥哥說話，頓時哭泣不止。（圖／記者黃哲民攝）

在不列入公開播送的被告最後陳述時間，李文娟哽咽自稱中年失婚婦人，想靠自力更生平凡生活，但年紀大了，不管過去在外商公司工作經驗如何輝煌，重回職場很困難、求職屢次碰壁，終於找到工作、十分欣喜，覺得自己不再是無用的人。

但因她對法律無知、沒有會計概念，因而被指涉犯本案，遭受檢方不實污衊、指責，「這1年來，我遠離家人、朋友，不敢出門，只能躲在自己小小的房間裡，房門外傳來一點聲響，都會驚恐擔心，是不是誰又要來帶走我？電話響起，我都會驚嚇不已...」。

李文娟歷次出庭，從沒像今天講這麼多話，更從沒批評檢方。她泣訴這1年來，整日整夜不安，然而縱使絕望、失望，不知何時能夠結束，過去的一切也回不來，她仍請求「尊敬的法官，給我公平公正的無罪判決！」

審判長諭知李文娟辯論終結，和同案已辯結的李文宗及其他被告一樣，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判。

開完庭後，李文娟默默走在哥哥後面，一度接近到幾乎伸手就能拍肩打招呼，她卻低頭刻意拉開距離，記者問她是否很想跟哥哥說說話，她頓時掩面哭不停、講不出聲。即使走遠了，兄妹倆還是一前一後、保持至少5步距離。