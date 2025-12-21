張文連續3小時縱火、殺人　簡舒培批：警網竟都沒有掌握？

▲張文北捷恐攻時間軸。（圖／記者黃宥寧製）

記者鄭佩玟／台北報導

27歲男子張文19日下午起連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人。台北市議員簡舒培今（21日）質疑，問題一、照理來說，當嫌犯下午3點多連續縱火燒車時，就應該有民眾通報，警方有沒有掌握資料？接連發生3起縱火燒車事件，警方真的完全沒察覺有異？問題二、嫌犯在台北車站捷運通道犯案後，一路從台北車站走到中山商圈再度犯案，這一段路好歹也要10幾20分鐘，警網竟然都沒有掌握？

簡舒培表示，連續縱火後還能犯案？北車到中山暢通無阻？張文在分局週邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網到底出了什麼問題？捷運台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，對於這場不幸的治安事件，我們都感到相當沉痛，賴清德總統與卓榮泰院長也已指示，必須全面、深入、擴大調查，查清楚嫌犯的背景、犯案動機與預謀犯案過程等，同時更要檢討精進，積極建立制度。

簡舒培指出，根據目前調查結果，嫌犯在犯案當天下午3點多，就陸續在林森北路、長安東路等地縱火，下午5點左右，也就是前往北車作案前，嫌犯在租屋處縱火，下午5點23分，嫌犯在捷運北車M8-M7沿線投擲煙霧彈、持刀傷人，嫌犯先到南京西路的旅館更換衣物，接著前往中山站，下午6點37分，嫌犯在中山商圈再度投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾。

簡舒培說，從整個犯案軌跡來看，嫌犯縱火燒車到犯下隨機攻擊的地點，都在警察局周邊，到底是為了挑釁公權力？還是想測試警察的反應？問題一，照理來說，當嫌犯下午3點多連續縱火燒車時，就應該有民眾通報，警方有沒有掌握資料？接連發生3起縱火燒車事件，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？

簡舒培進一步指出問題二，嫌犯在台北車站捷運通道犯案後，一路從台北車站走到中山商圈再度犯案，這一段路好歹也要10幾20分鐘，警網竟然都沒有掌握？如果說縱火燒車只是造成財損，所以沒有第一時間積極追查，但嫌犯在台北車站已經造成流血事件，竟然就這樣放任持有危險物品的嫌犯，在台北市的精華地段趴趴走？

簡舒培回顧整起事件，顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握。「除了釐清案情、持續給予傷亡者協助與照顧之外，我也要求蔣萬安市長，必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障！」

