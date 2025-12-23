KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

▲柯文哲今（23日）到台北地院出庭答辯，挖苦檢方敢不敢用辦他的標準調查賴清德的政治獻金。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲，今（23日）到台北地院為政治獻金案答辯，喊話檢方敢不敢用偵辦柯文哲的標準，去檢視賴清德與侯友宜選總統的政治獻金，要不要查賴清德與2位前總統蔡英文、陳水扁販賣競選小物的收入，有無申報政治獻金，他質疑檢方說的「公平」，難道「只是用來偵辦柯文哲的藉口？」

柯文哲今庭訊針對他在台灣民眾黨主席任內，於政治獻金案涉犯公益侵占、背信等罪嫌，此部分案情共犯李文宗、李文娟兄妹，昨已辯論終結，和京華城案其他已辯結被告，均訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判，至於柯在台北市長任內於京華城案涉犯圖利、收賄等案情，明（24日）進行第二輪辯論，預定也要辯結。

柯文哲今下午2點09分起進行個人答辯，一講就是40分鐘，全納入宣判後的「公開播送」。他說檢方論告反覆強調「公平、公平、公平」，正氣凜然，但「公平」本就理所當然、不必高聲強調，反而是檢方將司法當成政治工具，對不符合他們劇本的證據視而不見，或扭曲不相干證據編故事，甚至乾脆偽造，「你們心安理得嗎？」

柯指檢方把他個人演唱會KP SHOW的票房收入，認定是被侵占的政治獻金，只因宣傳有「募款」2字，他用政治獻金付100萬元和邱復生簽約、幫民眾黨整合網路資源，只因他傳簡訊用了「創投」2字，就被說成違法投資營利，他認為「這已經不是捏造罪名而已，這是『現代文字獄』！」

他強調從沒說政治獻金是他的，更一向珍惜使用支持者捐的錢，從沒私用，他反問檢方，有無用同樣標準，調查賴清德、侯友宜2024年選總統的政治獻金？「為什麼同樣的制度在我身上，突然變成了有罪？」

至於木可公司販售競選小物收入，也被檢方說成是政治獻金、就是侵占，柯再反問檢方有無查過總統賴清德的「賴桑小舖」？前總統蔡英文的「小英商號」？還有前總統陳水扁的「扁帽工廠」？他們販售所得若沒進入政治獻金專戶，要不要起訴？

他不懂檢方說他「侵占自己政治獻金」的邏輯，監察院還同時裁罰他240萬元、沒收5579萬元，他虧說「北檢跟監察院實在合作無間」，隨便找罪名、任意扣押沒收人民財產，「我要佩服你們嗎？」

柯文哲表示政治獻金帳目出現瑕疵，他最初相信會計師專業、事後不忍苛責，畢竟捐款高達21萬筆，集中在最後1個月，民眾黨是新興小黨，「我們有做不好的地方，但絕對沒有違法的念頭」，檢方不用《政治獻金法》處理，卻動用《刑法》起訴，他譏「檢察官，這也是你們口中的公平？」、「難道只是用來偵辦柯文哲的藉口？」

柯文哲說羈押1年交保後遇到幕僚，每個人都跟他說當時人人自危、在驚恐中度過1年，柯重申少數檢察官惡搞，摧毀司法信任，他反問3位公訴檢察官還要為偵辦檢察官背書嗎？「雨果的《悲慘世界》，就是控訴你們這種法匠！」

柯文哲感慨為了對付他、傷害這麼多無辜，「賴清德卻還要繼續對立下去」，審判長曾說台灣司法很脆弱，但老百姓面對國家機器壓力更脆弱，檢方聲稱政治歸政治、司法歸司法，但實際上，司法追殺無所不在。

柯說近期傳聞黃國昌會被搜索，他猜想檢方會用同樣方法抄家搜索、羅織罪名，如果國家連檢察官、甚至連現在大法官都不守法，台灣人民該怎麼辦？

柯強調會想辦法在自己能力範圍內，盡量保持台灣司法獨立性，本案3個月後的宣判結果，將是司法能否再被人民期待的關鍵，而真相不會只留在法庭裡，也會被大眾看見。