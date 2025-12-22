柯文哲強調要公平不要特權　抗議男嗆「阿北騙錢」被柯粉淹沒

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（22日）進行李文宗、李文娟兄妹與柯文哲答辯程序，場外柯粉明顯變多，高喊「阿北加油」反制1名舉布條嗆聲「阿北騙錢」的男子叫聲，柯午休後重返北院受訪，強調自己沒有要比別人更多的特權，只問檢方要用同樣標準「去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

▲涉犯京華城等案的柯文哲，22日到台北地院出庭受訪，表示要公平不要特權。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲下午2點恢復開庭前受訪，表示今天檢察官在法庭上一直在強調公平、公平、公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好」。

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（22日）到台北地院出庭，眾多柯粉高喊「阿北加油」，反制後方1名嗆聲「阿北騙錢」的男子。（圖／記者黃哲民攝）

他強調：「請注意，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，我只要問一個問題，將來他們要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

柯重申，其實司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。

▲柯文哲午休暫時離開台北地院用餐，上車前收到粉絲贈送的向日葵。（圖／記者黃哲民攝）

台灣民眾黨立委兼主席黃國昌、立委張啓楷、麥玉珍與林國成等公職人員，下午趕來陪柯受訪。上午庭訊到下午1點結束，僅短暫午休1小時，柯暫時離開北院用餐時，被媒體詢問覺得自己會無罪嗎，他甩著右手說：「哎唷！本來就無罪！」

今開庭場外柯粉從上周的10幾20人，突然增加到將近60人，主因是1名男子從上周三（17日）起，連續3天持寫著「阿北騙錢」布條到場嗆聲，他今繼續現身，被警員隔開在對街喊聲，柯粉們高分貝反制、持更多挺柯標語淹沒對方的踢館舉動，柯應沒注意到抗議男子的存在。