　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲強調要公平不要特權　抗議男嗆「阿北騙錢」被柯粉淹沒

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（22日）進行李文宗、李文娟兄妹與柯文哲答辯程序，場外柯粉明顯變多，高喊「阿北加油」反制1名舉布條嗆聲「阿北騙錢」的男子叫聲，柯午休後重返北院受訪，強調自己沒有要比別人更多的特權，只問檢方要用同樣標準「去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

▲▼台北地院今（22日）進行京華城等案柯文哲與李文宗、李文娟兄妹答辯程序，場外柯粉高分貝反制1名踢館者，柯文哲受訪表示要公平不要特權。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，22日到台北地院出庭受訪，表示要公平不要特權。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲下午2點恢復開庭前受訪，表示今天檢察官在法庭上一直在強調公平、公平、公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好」。

▲▼台北地院今（22日）進行京華城等案柯文哲與李文宗、李文娟兄妹答辯程序，場外柯粉高分貝反制1名踢館者，柯文哲受訪表示要公平不要特權。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（22日）到台北地院出庭，眾多柯粉高喊「阿北加油」，反制後方1名嗆聲「阿北騙錢」的男子。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼台北地院今（22日）進行京華城等案柯文哲與李文宗、李文娟兄妹答辯程序，場外柯粉高分貝反制1名踢館者，柯文哲受訪表示要公平不要特權。（圖／記者黃哲民攝）

他強調：「請注意，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，我只要問一個問題，將來他們要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

柯重申，其實司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。

▲▼台北地院今（22日）進行京華城等案柯文哲與李文宗、李文娟兄妹答辯程序，場外柯粉高分貝反制1名踢館者，柯文哲受訪表示要公平不要特權。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲午休暫時離開台北地院用餐，上車前收到粉絲贈送的向日葵。（圖／記者黃哲民攝）

台灣民眾黨立委兼主席黃國昌、立委張啓楷、麥玉珍與林國成等公職人員，下午趕來陪柯受訪。上午庭訊到下午1點結束，僅短暫午休1小時，柯暫時離開北院用餐時，被媒體詢問覺得自己會無罪嗎，他甩著右手說：「哎唷！本來就無罪！」

今開庭場外柯粉從上周的10幾20人，突然增加到將近60人，主因是1名男子從上周三（17日）起，連續3天持寫著「阿北騙錢」布條到場嗆聲，他今繼續現身，被警員隔開在對街喊聲，柯粉們高分貝反制、持更多挺柯標語淹沒對方的踢館舉動，柯應沒注意到抗議男子的存在。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「強姦」、「精液豆漿」入考題！　國中師下場出爐
內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」
NBA合轟302分！　創35年來最狂紀錄
老媽「吃到要洗腎」！商品包裝曝光　市場、醫院都有人賣
五月天周六開唱　盧秀燕急宣布：全城緊急戒備
UG慘翻車「另間店捐款反被讚爆」　大票人曝關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

柯文哲強調要公平不要特權　抗議男嗆「阿北騙錢」被柯粉淹沒

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

快訊／台南永康水泥車、機車碰撞　女騎士頭臉撕裂傷送醫急救

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

張文犯案全過程曝！騎2交通工具5度變裝　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

酒測值1.23！桃園泥醉女駕車撞圍牆　辯只喝3瓶「冰結」

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」　和同事衝突進警局

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」...極端存錢全買殺人武器

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

柯文哲強調要公平不要特權　抗議男嗆「阿北騙錢」被柯粉淹沒

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

快訊／台南永康水泥車、機車碰撞　女騎士頭臉撕裂傷送醫急救

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

張文犯案全過程曝！騎2交通工具5度變裝　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

酒測值1.23！桃園泥醉女駕車撞圍牆　辯只喝3瓶「冰結」

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」　和同事衝突進警局

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」...極端存錢全買殺人武器

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

艾怡良「挺生財奶」片段爆紅300萬人看過！　胸前解剖縫合演大體

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

澳門官也街爆紅「探窗拉花咖啡師」　甜筒卡布奇諾邊喝邊啃

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！　完成空軍首次單飛

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

【網驚嚇以為又是煙霧彈】高雄狂竄白煙！警曝真相

社會熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

快訊／男持刀現身士林夜市！警搜尋中

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

「妳怎還沒死！」　軟飯男害女輕生

更多熱門

相關新聞

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

通緝犯張文昨日於捷運台北車站與中山站周遭投擲煙霧彈，並隨機砍殺路過民眾，最終在警方追捕時，墜樓生亡，整起事件釀成4死11傷的慘痛結果。對此，民眾黨前主席柯文哲今（20日）在社群平台透露，自己昨晚開庭結束後得知此事，他期盼逝者安息，傷者早日康復，也希望台灣緊繃的社會能趕快降溫，大家都能夠找回平靜。

柯文哲旁聽京華城案給昔日部屬打氣

柯文哲旁聽京華城案給昔日部屬打氣

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

百日內2至親亡！彭振聲自比「三等國民」求緩刑

百日內2至親亡！彭振聲自比「三等國民」求緩刑

澎湖鄉長收賄280萬「內定清潔隊員」、採購案A錢　監察院彈劾

澎湖鄉長收賄280萬「內定清潔隊員」、採購案A錢　監察院彈劾

關鍵字：

京華城貪污圖利政治獻金答辯柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面