李文宗嘆沒瘋已萬幸　痛批檢「太懶了」瞎說他是柯文哲分身

▲涉犯京華城等案的李文宗在台北地院最終辯論時爭取無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲的高中同學、台北捷運公司前董事長李文宗，被控於京華城案與政治獻金案，與柯涉犯收賄、公益侵占與背信等罪嫌，還被柯期許扮演「小型版『劉泰英』」，李今（22日）出庭大爆發，堅持無罪，批檢方問案有如高高在上的蝙蝠俠、卻毫無證據說他是柯的「分身」，赤裸裸預設立場，羅織故事、入人於罪。

李文宗在被告最後陳述時，細數自己在北捷的政績，包括設置警力和保全固定巡邏捷運車站出口防恐防暴，就是他任內創立，此語似乎呼應日前剛發生的1219攻擊事件。審判長諭知李所涉案情辯論終結，同樣訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判。

李文宗開完庭難得回應媒體發問，笑說今天陳述都是自己寫的、「總是心裡話要講一下，這是事實」，被問到有無把自己委屈說明白，他說：「也沒有耶！檢察官還是很厲害嘛！他一堆資源，寫那些東西。」但他強調自己「本來就無罪！本來就沒犯法！」

▲李文宗批偵辦檢察官林俊言辦案劣跡斑斑，他蒙冤沒因此瘋掉，已是萬幸。（圖／記者黃哲民攝）

李文宗今上午答辯時一改歷次出庭低調作風，火力四射說檢方起訴他擔任柯文哲的市長辦公室主任，但蔡壁如證稱接任者另有其人，檢方起訴他掌管民眾黨財務，但民眾黨財務長梁秀菊證稱他沒插手，檢方起訴他介入市政與黨務，但他只擔任市政顧問8個月，就去北捷當董市長4年，遠離市府核心。

李文宗矛頭針對偵辦檢察官林俊言，批林「太懶了」、不查閱會議紀錄確認他公職身分，就說他是柯文哲的「分身」，問案時疾言厲色說要打擊貪污犯罪，彷彿高高在上的蝙蝠俠，更用他2020年傳給朱亞虎的感謝簡訊突襲他，他當下忘了這事、還反問「560」是什麼？

李文宗批林俊言的舉證，僅憑朱亞虎說法反覆的證詞，隻字不提對他有利證據，更不可原諒的是，林明知朱的邀功簡訊傳給3人，起訴卻說朱只傳給他1人、刻意塑造他角色很重要，根本羅織故事、張冠李戴，而且混淆視聽。

李自認樂於助人、有求必應，手機裡幾十萬則訊息都沒刪，他多年習慣，收別人訊息幾乎都回覆，即使僅禮貌性回應，林俊言只找到他傳給朱亞虎的1則感謝訊息，就赤裸裸預設立場、入人於罪，用片段訊息咄咄逼人，導致整個檢察團隊迷失。

李文宗強調木可公司是100%商業公司、專門處理柯文哲肖像權授權事宜，眾望基金會以從事全國性公益活動為初衷，網羅柯市府離職優秀人才，建立歸屬與認同感，靠柯文哲代言當招牌募款，從沒起心動念侵占捐款，因募款不夠、活動辦得不多，才使初期人事費用比例偏高。

辯護律師強調，檢方沒舉證李文宗與柯文哲共謀收賄210萬元，錢不是李收的、公文不是李批的，210萬元相較檢方指稱本案121億元不法利益，根本不符行情，如同柯的律師形容，畫成圓餅圖，210萬元有如奈米，小到看不見。

辯護律師打比方，用20萬元買車、一手交錢一手交車，這是對價關係，感謝民代幫忙陳情，到對方家裡開的小吃店，買1碗20元蚵仔麵線捧場，這是因果關係，因果不等於對價，本案210萬元無法構成對價關係，此外，柯文哲的政治獻金依法是柯的個人財產，只是用途受限制，怎會變成柯侵占自己的錢。

李文宗在最後陳述時說，案發以來，他從沒批評檢方向特定媒體放話，無中生有、殘忍毀滅他的人格，「這是事實，否認的話，就是侮辱成人智慧」，他跟「橘子」許芷瑜幾乎沒互動，媒體卻用他自己也不知的對話，報導他跟「橘子」很熟、相互串證，成為羈押他11個月的理由，他至今沒瘋掉，已是萬幸，而林俊言辦案劣蹟斑斑、罄竹難書，令人難以苟同。

李自稱從事半導體行業30年，努力讓公司上市、現在天天賺錢，是全國前10大，他仍開老車住舊房，奉公守法，僅參與一次總統選戰，就被說成貪污、侵占的壞人，遭遇畢生最大苦難，他不怨不恨，身為性情中人，總希望別人好，請法官判他無罪，讓他用餘生繼續服務人群，陪伴剛出生的孫子長大。