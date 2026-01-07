歐洲大雪奪6命！急凍「黑冰」害墜河　數百航班取消

記者張方瑀／綜合報導

歐洲近日遭逢猛烈降雪與嚴寒冰封，引發各地交通大規模癱瘓，目前已知有6人因天氣相關意外不幸喪生。在極端氣候下，路面「黑冰」（Black ice）導致法國多起奪命車禍；波士尼亞則有民眾被積雪壓垮的路樹砸死。目前全歐有數百個航班取消，數千名旅客被迫滯留機場，混亂情況預計將持續至7日。

「黑冰」釀禍！法國5人車禍亡 小黃失控墜河

綜合外媒報導，法國當局指出，危險的行車路況已在國內兩大區域奪走5條人命。在西南部朗德省（Landes），路面因低溫結成透明薄冰（黑冰），導致兩起意外共3人死亡。

巴黎地區也發生兩起致命車禍，其中一起為轎車與大貨車相撞；另一起則是一輛計程車因積雪導致失控撞上路緣，整輛車隨後衝入馬恩河（Marne river），司機不幸溺斃。

此外，巴爾幹半島同樣風雪不斷，波士尼亞首都塞拉耶佛（Sarajevo）5日降下40公分積雪，一名女子不幸被遭濕雪壓垮的路樹砸中身亡。

▲歐洲暴雪導致數百航班取消，圖為荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol airport）。（圖／路透）



機場變大型停機坪 除冰液噴光「400班次喊卡」

大雪對航空交通造成毀滅性影響，巴黎戴高樂機場（Roissy-Charles de Gaulle airport）為清理跑道積雪，7日上午取消了40%的航班；奧里機場（Orly airport）也砍掉四分之一的班次。

荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol airport）災情最為嚴重，7日有超過400架航班取消，許多旅客因等不到轉機航班，在航空公司櫃檯前排起長龍。荷蘭皇家航空（KLM）更發出警告，受限於極端天氣與供應延遲，機身所需的「除冰液」幾乎已經耗盡。根據荷蘭廣播公司（NOS）報導，後續還有約600架次航班恐遭取消。

旅客怒轟有機場沒資訊 鐵公路交通全亂套

一名受困在史基浦機場的西班牙旅客憤怒表示，現場情況「混亂且令人挫折」，他從清晨6時半就開始排隊，枯等6小時卻連櫃檯邊都摸不到。儘管機場強調除雪小組已24小時待命，但混亂場面仍難以平息。

除了航空業，陸路交通也全面告急。荷蘭鐵路因IT系統故障一度全線停駛，往返巴黎與阿姆斯特丹的「歐洲之星」（Eurostar）也面臨延誤或取消。法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）提醒，7日預計還會降下更多雪，全國已有38個行政區發布「橙色預警」，呼籲民眾盡量在家辦公，減少出門。