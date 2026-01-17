基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

▲基隆市長謝國樑走入暖暖區，公民座談聚焦交通與建設。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（17日）晚間於暖暖區舉辦公民座談會，由市長謝國樑率領市府各局處主管出席，與市議員、里長及市民面對面交流，傾聽地方對交通、工程建設及生活環境等市政議題的意見，相關局處亦於會中提出具體回應方向與時程規劃。

謝國樑表示，市府將持續推動招標策略轉型，並落實審慎的財政管理原則，在兼顧工程品質與城市永續發展的前提下，提升市民生活品質，讓公共資源發揮最大效益。

座談會中，多位里長反映道路安全、停車空間及公共運輸等議題，包括碇內街路面高低差、東勢街停車場規劃，以及博愛之家周邊設置候車亭的需求。

對此，工務處長簡翊哲表示，碇內街路面改善工程將儘速完成改善範圍確認，並於今年上半年辦理相關作業；交通處長陳耀川指出，東勢街停車場已與國有財產署取得初步共識，若規劃設計順利，預計下半年可進入工程階段；公車處長鍾惠存則說明，源遠路人行道近期已完成拓寬，後續將評估規劃增設候車亭，以提升候車安全。

另有市民關切過港路工程延宕及交通動線調整情形。工務處說明，部分工程因管線因素影響期程，市府已依契約處理並檢討招標制度，避免類似情況再度發生；相關交通調整則以提升行人安全為優先，請用路人配合新的配置。

另有市民代表提出暖暖居民通勤需求及暖東苗圃規劃AR恐龍園區等議題。謝國樑表示，市府將持續就跨區通勤需求與中央及鄰近縣市協調，透過彈性調整路線及改善駕駛勞動條件，全面提升公車服務品質；同時，市政團隊近年採取謹慎支出策略，城市負債已有明顯下降，未來將在確保工程品質的前提下，避免不必要的預算浪費。

針對暖東苗圃計畫，謝國樑指出，引入AR恐龍等主題元素，係在不破壞既有自然環境的前提下，結合科技與教育，吸引親子家庭走入園區，認識暖暖地區豐富的生態資源，為地方注入新的活力。