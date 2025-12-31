割禮地獄！南非41少年喪命　爸媽誤信「別喝水偏方」害慘

▲南非庫努（Qunu）一群豪薩族男孩正站在田野中參加傳統豪薩割禮儀式。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

南非每年11月至12月期間會舉行傳統的成人禮，然而這項象徵「男孩變男人」的儀式卻再度演變成致命悲劇。南非當局31日證實，今年夏季成人禮期間，已有至少41名年輕男子因「割禮」程序及相關疏失喪生，甚至有學員誤信「不喝水能讓傷口快好」的偏方，最終導致不幸發生。

傳承千年的成年試煉 非法割禮學校層出不窮

根據《美聯社》報導，傳統成人禮是非洲多個民族流傳已久的「通往成年之路」，在南非境內的豪薩族（Xhosa）、恩德貝萊族（Ndebele）、索托族（Sotho）及文達族（Venda）等社群中仍相當盛行。

參加儀式的青少年會被送往偏遠的「成人禮學校」進行隔離，並在當地學習成年後的文化價值觀與社會責任。

然而，儀式中最重要的「割禮」環節，每年都造成不少學員死亡，迫使南非政府介入立法。雖然法律要求所有成人禮學校必須向當局登記，但許多人看準家長需支付學費的「商機」，導致非法割禮學校層出不窮，成為死亡意外的高風險地。

誤信偏方「滴水不沾」 部長怒批家長、校方疏失

南非傳統事務部部長赫拉比薩（Velenkosini Hlabisa）向當地媒體透露，今年夏季已有41人喪生。他嚴厲批評，無論是合法或非法學校，都存在嚴重的人為疏失與忽視醫療建議的情況。

赫拉比薩特別指出，校方常向學員傳達錯誤的醫學觀念，例如宣稱「不喝水可以讓傷口癒合更快」，導致學員因脫水或健康狀況惡化而死。他也痛批家長缺乏監管意識，「如果你把孩子送去後就再也不追蹤、不去確認孩子是否有水喝，那你就是把孩子置於險境。」

東開普省淪重災區 警逮捕41人包含「謊報家長」

統計數據顯示，東開普省（Eastern Cape）是此次意外的高峰區域，目前已有21人死亡。針對這些非法營運與管理缺失，警方已逮捕41名相關人員。值得注意的是，被捕名單中甚至包含學員家長，因為他們為了讓孩子提前參加儀式，不惜向校方提供錯誤的出生日期。

根據南非法律，青少年必須年滿16歲且獲得家長同意後，方可參加成人禮學校。雖然這項儀式在非洲社會仍被視為充滿喜悅與文化傳承的盛事，但連年的死亡案例已讓這項傳統蒙上陰影。