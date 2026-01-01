　
國際

正妹「Google留5星好評」！意外釣出餐廳老闆　2年後變老公

▲▼正妹Google留5星好評！老闆2年後變老公。（圖／翻攝自越南快訊）

▲兩人透過Google Maps評論相識，2年後步入婚姻殿堂。（圖／翻攝自越南快訊）

記者王佩翊／編譯

越南一名27歲女子黎美英（Le Mai Anh，音譯）偶然造訪當地一間剛開幕的南非餐廳後，因被老闆的貼心服務感動，在Google Maps上留下五星評論，沒想到意外收到老闆的咖啡邀約，兩人在相處中墜入愛河，最終在2024年步入婚姻殿堂。

根據《越南快訊》報導，剛從國外留學4年回到胡志明市的黎美英2022年某個夜晚和朋友路過一間新開的南非料理餐廳。當時28歲的南非籍老闆凱伍德·馬修·貝爾茲（Kawood Matthew Belz）原本準備打烊，但看見客人進門後決定繼續營業，不僅細心介紹菜色，因為怕坐在冷氣旁的黎美英太冷，還默默調整冷氣溫度。

黎美英對餐廳細膩的體貼印象深刻，再加上食物很有特色，因此回家後就在Google Maps上替餐廳留下五星評價，並寫下簡短的評論。

沒想到2天後，貝爾茲透過私訊向黎美英表達謝意，並提出咖啡邀約。原本只是想認識新朋友的黎美英隨即答應了，沒想到兩人一拍即合，相談甚歡，更發現彼此有著相似的童年經歷和人生觀。

貝爾茲來自南非的天主教家庭，家境困難讓他從14歲就開始打工，提早承擔成年人的責任。儘管在南非已有穩定工作，他仍決定到越南創業。貝爾茲直言，「我從第一次見面就被她的自信態度吸引，讀到那篇真誠的評論後，更加深了好感。」

於是兩人開始交往，並在2年後的2024年結婚。黎美英說，兩人交往時，她也曾經猶豫不決，因為擔心和外國人交往可能會影響在越南的未來發展，畢竟她曾為了陪伴父母而放棄海外工作，不過貝爾茲也因為愛上越南的溫暖氛圍，決定繼續留下來。

 
01/01

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

關鍵字：

越南南非跨國戀Google評論婚姻東南亞要聞

