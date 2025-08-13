楊柳午前登陸！馬太鞍溪堰塞湖水量持續升高　緊急撤離697人

▲花蓮縣長徐榛蔚坐鎮災害應變中心召開災前整備會議，並與行政院長卓榮泰進行視訊報告。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象署針對颱風楊柳已發布陸上颱風警報，花蓮為警戒區域，為嚴防災情發生，12日晚間由花蓮縣長徐榛蔚擔任指揮官坐鎮花蓮縣消防局災害應變中心，召開災前整備會議，並與行政院長卓榮泰進行視訊報告，縣府各局處首長及相關單位主管列席，持續監控颱風動態。

徐榛蔚與行政院長卓榮泰的視訊會議中表示，隨著楊柳颱風逐漸逼近，花蓮縣沿海地區為颱風迎風面，預估將有規模不小的風雨。由於馬太鞍溪上游堰塞湖蓄水量高、壩體穩定性受影響，除了向行政院相關部會爭取協助日後疏濬之外，為確保鄉親安全，自12日14時起，已啟動最高規格防範，包括馬太鞍堰塞湖周邊7村里即啟動預警性撤離措施，並依所在地公所指示，完成撤離作業，確保安全。

依據中央氣象署最新資訊指出，中度颱風楊柳預計暴風圈將於今日逐漸進入台灣東南部，颱風中心將於中午前後登陸，風雨最劇烈。

因應颱風可能帶來致災性強降雨，花蓮縣12日針對馬太鞍溪上游堰塞湖周邊村里預警性疏散離撤，截至20時止，萬榮鄉明利村保全戶撤離人數24人、鳳林鎮長橋里8人、光復鄉大馬村539人、大平村36人、東富村90人等，共計697人。徐榛蔚也提醒撤離鄉親，警戒期間務必待至安全處所，切勿返家或前往危險區域，保障自身安全。

災前整備會議中，徐榛蔚要求各局處各司其職做好防災準備，楊柳颱風可能夾帶強大雨量，應落實掌握轄內災害潛勢及水災、土石流等地區，她也要求各鄉鎮市公所務必落實預防性撤離，保護鄉親生命財產安全。另外因受到丹娜斯颱風及薇帕颱風受損還未修復完成的道路與坡地也應加強防範，務必將所有災害降至最低。

徐榛蔚特別提醒，此次楊柳颱風威力不容輕忽，籲請花蓮縣鄉親於颱風期間務必掌握各項天氣警特報資訊並做好防颱工作，如強固招牌及門窗、另應避免外出或前往山區、海邊進行各項活動，以避免強風、暴雨造成掉落物或路樹等倒塌造成生命財產損失。

▲徐榛蔚要求各局處做好防災準備，也要求各鄉鎮市公所務必落實預防性撤離。

收容所開設目前收容情形，截至今日20時止，鳳林鎮開設1處計3人，萬榮鄉開設1處計6人，光復鄉開設3處計90人、秀林鄉開設11處，總計開設16處收容所，共收容99名。

花蓮縣政府表示，因楊柳颱風來襲，請各商家加固招牌廣告，屋頂行大型廣告招牌請先拆卸平放，避免因颱風掉落影響公共安全。另縣內在建工程，請承造人加強巡查工區，加固施工圍籬、鷹架，設有帆布者，請先拆卸或捲起加固，以維護工區安全。

縣府因應颱風相關最新資訊，將即時於花蓮縣政府風災資訊專區https://www.hl.gov.tw/kra/ 、縣府臉書、花蓮縣長徐榛蔚臉書及縣府LINE公告，請鄉親隨時留意。