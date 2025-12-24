快訊／苗栗商業大樓火警奪命！47歲獨居女受困燒傷不治

▲ 苗栗市中山路商業大樓一戶民宅今日下午發生火警。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛、潘鳳威／苗栗報導

苗栗市中山路商業大樓一戶民宅，今(24)日下午4時許發生火警。警消獲報趕抵後，先出動雲梯車將受困並逃生至頂樓的3人救出。隨後於下午4時56分進行搜索時，在5樓起火戶內發現一名47歲邱女已無生命跡象，且全身有燒燙傷，現場緊急施救後送醫，仍因傷勢過重宣告不治。

據悉，邱女獨居在此，數月前父親過世，由社會處安排送餐服務，未料今日不幸遇難。詳細起火原因有待進一步調查釐清。