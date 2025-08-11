楊柳逼近！馬太鞍溪堰塞湖恐潰堤　花蓮縣府：陸警發布立刻撤離7村

▲花蓮縣政府考量颱風「楊柳」恐直撲花東，屆時瞬間強降雨可能導致馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，宣布若氣象署發布陸上颱風警報，將緊急撤離7村居民。（圖／花蓮分署提供）

記者趙蔡州／綜合報導

今年7月「薇帕」颱風外圍環流帶來豪大雨，造成花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。花蓮縣政府考量颱風「楊柳」恐直撲花東，屆時堰塞湖可能潰堤衝擊下游鄉鎮，為了避免意外發生，縣市宣布若氣象署發布陸上警報，將就會撤離下游3鄉鎮（共7村）居民。

馬太鞍溪上游國有林地7月時因薇帕颱風影響形成堰塞湖，經林業保育署花蓮分署派人前往調查，發現湖面水體面積約47公頃，蓄水量達2288萬立方公尺，湖面距離溢流口尚有約79公尺高差，蓄滿時相當於1座南化水庫有效蓄水量，由7月27日至8月5日水位變化估計每日蓄水量約92萬公噸，假設在無豪大雨情況下，將可能於10月中旬發生壩頂溢流。

▲楊柳颱風將直撲花東。（圖／氣象署提供）

近期颱風「楊柳」持續朝逼近台灣，從最新的氣象預報分析，颱風很可能從花東地區登陸，花蓮縣多名縣議員擔心，颱風「楊柳」挾帶的風雨可能導致堰塞湖提前潰堤，屆時恐發生大規模土石流衝擊下游鄉鎮，導致難以挽回的生命財產損失，因此11日在臨時議會上要求縣府做出緊急應變措施。

花蓮縣政府表示，根據林保署評估，堰塞湖下游的潛在受影響區域包含萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，及鳳林鎮長橋里、大榮里與山興里等7村500多戶居民，縣府已針對7村啟動最高規格的防範措施，包含「建立保全戶清冊，確保即時掌握居民狀況」、「盤點交通載具，確保撤離運輸即時到位」、「擬定疏散避難計畫並完成模擬演練」、「與林保署、地方公所、國軍等單位緊密協調壩體工程與撤離作業」。

花蓮縣政府指出，考量颱風楊柳可能帶來的瞬間強降雨，縣府必須做最壞的打算、做最好的準備，因此一旦氣象署發布陸上颱風警報，將立即啟動緊急撤離，確保居民安全轉移至避難處所。