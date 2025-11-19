搶匪持槍打劫！5歲女童「暖送棒棒糖」逆轉千萬人動容...真相曝光

▲持槍男子打劫雜貨店，5歲女童將棒棒糖遞向搶匪，意外改變結局。（翻攝自instagram / jarpmedia）

圖文／鏡週刊

巴基斯坦一間雜貨店近日遭遇驚險搶案，一名持槍搶匪衝入店內威脅店主交出財物。然而就在氣氛緊繃之際，店主5歲女兒卻意外成了改變局勢的關鍵人物。小女孩將手中的棒棒糖伸向搶匪，這個突如其來的舉動疑似讓搶匪心軟，竟反轉原先犯行，將財物全部歸還後離開。

據《TrendX Pakistan》公開的監視器畫面，事發時店主與5歲女童坐在櫃檯後。突然，一名以布巾包頭、遮住臉部的男子持槍闖入，要求交出現金與手機。

畫面中可見，這名男子不僅威脅店主，還多次敲打店主頭部，甚至作勢要揍人或開槍，整個過程十分驚險。而年幼的女童就坐在一旁，全程目睹整起事件。

當搶匪拿走財物準備離去時，意想不到的情況出現了——5歲女兒突然伸出手，把自己手上的棒棒糖遞給搶匪。搶匪被這個舉動愣住幾秒，似乎被童心打動。接著畫面中可看到，他將剛拿走的手機和現金全部歸還店主，甚至在離開前，輕吻小女孩的額頭才離去。

影片曝光後，至今超過千萬次觀看，網友反應熱烈，但評價分成兩派。感動派留言：「小女孩救了爸爸一命！」「這勇氣太強大了。」「她獻出自己僅有的棒棒糖，好感人。」質疑派則認為：「怎麼看起來像是set好的？」「這是真的事件嗎？」「有點像AI生成影片。」

然而目前當地媒體未進一步公布搶匪身分，真實動機也仍待釐清。

不過，根據《鏡報新聞網》報導指出，巴基斯坦媒體《The Current》經過比對後發現，這段影片沒有標註日期、時間的「監視器畫面」，其實是一個名為「Kamran Team Official」所拍攝的「劇情片」，影片中的商店、演員、玩具槍都曾多次出現在其他影片中。

更多鏡週刊報導

太平間偷割屍肉...他自爆口感細節：我還帶回家煮 想靠近屍體！10歲迷上死亡、12歲幻想吃人

「台大尊嚴遠不只這400份雞排」颱風假賭輸落跑 電機學長霸氣補位！雨中挺身：沒在跟你匿名

震撼片／北海道「400kg巨熊」再現身！一掌破300公斤陷阱 驚人瞬間全錄下